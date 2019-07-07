湖人樂迎新　詹皇：旅程就此開始

▲詹姆斯新賽季將領軍湖人力拚重返季後賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

在確定無法迎來雷納德(Kawhi Leonard)加盟後，湖人7日也確定多筆補強，確定找來明星中鋒卡森斯(DeMarcus Cousins)加盟，另外包括朗多(Rajon Rondo)、卡德威爾波普(Kentavious Caldwell-Pope)等人也確定續留。球隊一哥詹姆斯(LeBron James)就在推特發文歡迎球員到來，並強調新賽季旅程就此展開。

湖人休賽季率先透過交易補進明星長人戴維斯(Anthony Davis)，讓詹皇領軍重返西區季後賽機會又大大提升，但隨後自由市場正式啟動情況下，湖人想組成新「3巨頭」的夢想未果，球團連續兩天迅速補強幾名中價位好手，包括格林(Danny Green)、卡森斯、庫克(Quinn Cook)3名上季打入冠軍賽戰將，另外像是朗多、麥基(JaVale McGee)、卡德威爾波普等上季班底也都選擇重返紫金軍團。

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▲「一眉」戴維斯將與詹皇聯手。（圖／達志影像／美聯社）

湖人超級球星7日也在個人推特一一點名這些新入隊或續簽成員，並發文表示，「正式歡迎你們加入湖人秀，這段旅程就此展開。」

上季湖人在聖誕大戰前，還穩住西區第4席位，但隨後球隊發生嚴重傷兵問題，包括詹姆斯本人也因大腿傷勢缺陣多時，最終仍無緣季後賽行列。

▲卡森斯若能走出傷勢陰影，對湖人仍將有極大幫助。（圖／達志影像／美聯社）