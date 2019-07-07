運動雲

>

日本籃球混血天才NBA首秀　八村壘砍14分5籃板

ETtoday運動雲

▲八村壘夏季聯賽初登場表現不俗。（影片源自youtube，如遭移除請見諒）

記者杜奕君／綜合報導

日前風光以2019年NBA首輪第9順位加入巫師，日非混血前鋒八村壘7日終於在NBA夏季聯賽登場，此戰八村壘證明自己確實有在世界籃球最高殿堂站穩腳步本錢，全場斬獲14分、5籃板，還有兩次精彩火鍋封阻贏得現場球迷喝采，八村壘所屬的巫師最終也以84比79戰勝鵜鶘。

在2019年NBA選秀會上，八村壘順利以首輪第9順位被巫師選上，新賽季在巫師前場人手不足情況下，八村壘更被看好有機會挑戰先發位置。

請繼續往下閱讀...

▲巫師八村壘。（圖／達志影像／美聯社）

▲八村壘夏季聯賽繳出14分、5籃板、2阻攻。（圖／達志影像／美聯社）

7日巫師vs.鵜鶘之戰，對日本籃壇可說格外具有意義，除了八村壘外，另一名國家隊主力後衛比江島慎也代表鵜鶘出賽，兩人在第2節甚至曾同時在場上，可說是日本籃壇的光榮時刻。

此戰八村壘全場拿下14分、5籃板外帶兩次阻攻，整體表現相當亮眼，也幫助巫師拿下最終勝利，比江島慎則是出賽5分鐘沒有得分進帳，但連同6日代表獨行俠出賽的「日本LBJ」馬場雄大首戰也繳出5分、6籃板、3抄截亮眼表現，此次日本幾名主力選手在NBA舞台的初登場，都有著不錯的表現。

▲巫師八村壘。（圖／達志影像／美聯社）

▲八村壘NBA夏季聯賽初登場表現相當不錯。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 八村壘巫師籃球NBA比江島慎夏季聯賽
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

湖人樂迎新　詹皇：旅程就此開始

雷納德、格林接連出走　暴龍總管：只有祝福

怪物狀元首戰折翼　鵜鶘威廉森左膝瘀傷夏季聯賽報銷

訪台行意外遭交易　加里納利期待合體「同梯」雷霆衛少

熱門新聞

衛斯布魯克已和球隊提出交易　雷霆準備結束11年情

湖人痛失雷納德！　2年3000萬火速簽格林完成兩筆續約

湖人1年350萬美元簽下表弟卡森斯　2年約續留朗多

日職／王柏融本季第70安貢獻打點　助火腿2比0領先樂天

快訊／快艇超猛簽約+交易　雷納德與喬治夢幻合體

世大運／王星皓奪台灣游泳歷史首牌　目標400混達奧運A標再創第一人

讀者回應

﻿

最新新聞

1亞青年籃網球賽中華隊第7名　

2陳鏞基展開復健賽　最快下禮拜歸

3勇士5名主力出走　競爭力存疑

4控球問題調好了！陳品學回一軍先發

5陳重羽骨折　張閔勛：當下覺不妙

熱門新聞

1衛斯布魯克已和雷霆提出交易

2湖人痛失雷納德！2年3000萬速簽格林

3湖人1年350萬美元簽下卡森斯

4王柏融本季第70支安打貢獻打點

5快艇超猛　雷納德與喬治夢幻合體

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

震撼彈！桃猿5年4冠創霸業　傳出將易主

【人物專訪】追夢人蔡易廷 明年3度叩關中職

吳志揚與郭台銘一同看棒球 郭董簽球表情超新奇

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

桃園市市長鄭文燦談Lamigo轉賣

全台蝦場都禁用「絲襪釣蝦法」！達人親自實測20年密技破解傳說

暖男哥哥跆拳道受傷..妹妹爆哭　「一把擁入懷」Man度破表！

必學！5種超輕鬆切芒果妙招 只要1根牙籤就能快速剝皮

瓶蓋挑戰花招百出！　甄子丹矇眼.謝霆鋒一次踢兩個

館長譙林志成放鳥「像龜孫子！」　擂台直播開罵：再給你18小時準備
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366