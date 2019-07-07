日本籃球混血天才NBA首秀　八村壘砍14分5籃板

▲八村壘夏季聯賽初登場表現不俗。（影片源自youtube，如遭移除請見諒）

記者杜奕君／綜合報導

日前風光以2019年NBA首輪第9順位加入巫師，日非混血前鋒八村壘7日終於在NBA夏季聯賽登場，此戰八村壘證明自己確實有在世界籃球最高殿堂站穩腳步本錢，全場斬獲14分、5籃板，還有兩次精彩火鍋封阻贏得現場球迷喝采，八村壘所屬的巫師最終也以84比79戰勝鵜鶘。

在2019年NBA選秀會上，八村壘順利以首輪第9順位被巫師選上，新賽季在巫師前場人手不足情況下，八村壘更被看好有機會挑戰先發位置。

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▲八村壘夏季聯賽繳出14分、5籃板、2阻攻。（圖／達志影像／美聯社）

7日巫師vs.鵜鶘之戰，對日本籃壇可說格外具有意義，除了八村壘外，另一名國家隊主力後衛比江島慎也代表鵜鶘出賽，兩人在第2節甚至曾同時在場上，可說是日本籃壇的光榮時刻。

此戰八村壘全場拿下14分、5籃板外帶兩次阻攻，整體表現相當亮眼，也幫助巫師拿下最終勝利，比江島慎則是出賽5分鐘沒有得分進帳，但連同6日代表獨行俠出賽的「日本LBJ」馬場雄大首戰也繳出5分、6籃板、3抄截亮眼表現，此次日本幾名主力選手在NBA舞台的初登場，都有著不錯的表現。

▲八村壘NBA夏季聯賽初登場表現相當不錯。（圖／達志影像／美聯社）