如何使用厄文？　籃網教頭：把球給他就對了

▲籃網教頭亞特金森認為只要把球給厄文，就是最好使用他的方式。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

籃網這個夏天成為自由市場大贏家，一舉收進杜蘭特(Kevin Durant)與厄文(Kyrie Irving)兩大頂尖球星，即便KD因為阿基里斯腱傷勢，下賽季可能無法上陣，但球隊後場仍將由厄文撐起一片天，另外禁區也將有小喬丹(DeAndre Jordan)進駐，對於該如何使用厄文，籃網教頭亞特金森(Kenny Atkinson)表示，「就是把球給他！」

今夏自由市場成為大贏家，籃網在收進杜蘭特、厄文及小喬丹後，搖身一變成為東區奪冠頂尖勁旅，即便KD首個賽季可能將因跟腱傷勢高掛免戰牌，但籃網仍將有厄文、小喬丹作為球隊主軸。

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籃網總教練亞特金森在被問到會如何使用厄文時表示，「答案很簡單，就是把球給他！」

亞特金森說道，「最大的挑戰是如何激發出厄文的最佳狀態，我希望他能打出職業生涯最佳的一季，並且持續進步。我們是在一個體系內打球，所以我暫時不會因為一個球員去改變整體打法，我相信之後我們會針對這些達成一致共識。」

另外在小喬丹方面，上季他在尼克的整體效率值明顯不佳，對此亞特金森也強調，如何幫助這位頂尖長人恢復狀態，會是球隊新賽季當務之急。

「這個夏天球隊引進了極具天賦的球員，我認為這會給小喬丹更多動力，一份長約也是，我在首次和他交流時就說，我要做的就是讓我們贏得勝利，接下來就讓我們看看結果如何吧。」亞特金森說道。

▲如何找回小喬丹在場上的積極性，會是籃網今夏重要課題。（圖／達志影像／美聯社）