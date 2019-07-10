「功夫詹皇」現身？　詹姆斯預告頭巾造型致敬李小龍

▲詹姆斯預告「功夫詹皇」風格將現身？（圖／取自詹姆斯IG）

記者杜奕君／綜合報導

近期湖人補強動作連連，由詹姆斯(LeBron James)領軍的嶄新紫金軍團，也即將於新賽季全力出擊。詹皇10日也在個人IG放上一張個人比賽照，並合成了一張佩戴近期聯盟相當流行的「頭巾照」。詹姆斯並寫下，「功夫之王，李小龍-詹姆斯？我不確定。」

雖然今夏湖人率先網羅明星長人戴維斯(Anthony Davis)，但後續湖人補強狀況並不如預期，所幸最終球隊仍補進了「表弟」卡森斯(DeMarcus Cousins)，只要現有陣容能發揮應有水準，湖人新賽季仍是大有可為。

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詹姆斯10日也在個人IG放上了一張個人比賽照片，並合成了在前額綁上了當今NBA最風行的「功夫頭巾」，上季多位聯盟好手都曾戴上這樣的頭巾，包括明星控衛厄文(Kyrie Irving)，也是此風格愛好者。

由於詹姆斯所屬湖人正好以黃色為主場配色，詹姆斯也特別將這樣的風格與已故武打天王李小龍做出連結，並把Lee與LeBron玩出了文字結合，引起相當多粉絲討論。

事實上，詹姆斯過去在場上的「標準配備」正好也包括了頭帶，從2003年加入NBA開始，在場上總可以見到他戴著頭帶奮戰效力，新賽季詹姆斯是否也會綁上這最新的頭巾，或許也值得球迷關注期待。

▲詹姆斯新賽季能否率領湖人重返季後賽，引發外界關注。（圖／達志影像／美聯社）