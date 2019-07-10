運動雲

>

休季與CP3特訓　尼克史密斯徹底改投籃姿勢

ETtoday運動雲

▲NBA灌籃大賽，迪亞洛、史密斯、布里吉斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲史密斯預告已經在修正自己的投籃姿勢。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

上賽季自獨行俠被交易至尼克，史密斯(Dennis Smith Jr.)在一票年輕新秀聚集的大蘋果軍團中，儼然將要扮演著後場領袖的關鍵角色。今夏休賽季特別與口中的「導師」保羅(Chris Paul)特訓苦練，DSJ也透露自己徹底改變了投籃姿勢，希望能改善投籃穩定性不足的弱點。

2018-19賽季平均能繳出13.6分、2.9籃板、4.8助攻，還不滿22歲的史密斯在充滿天分的年輕尼克團隊中，新賽季仍將扛起後場指揮官重任，希望讓尼克團隊的天分洋溢，能盡早化做前進季後賽的最大動力。

請繼續往下閱讀...

10日現身NBA夏季聯賽觀戰的史密斯，也談及了自己在休季期間的訓練狀況，除了和聯盟頂級控衛保羅攜手訓練外，DSJ也徹底改變了自己的投籃姿勢，希望獲得更好的穩定性。

史密斯表示，「我幾乎完全改變了自己的投籃方式，從起跳到出手姿勢都是如此，我之前的投籃不夠穩定，因此這個夏天我希望好好鍛練這方面的技術，希望下個賽季自已的跳投表現能夠明顯進步。」

至於和CP3的訓練方面，史密斯笑說，「我不希望向其他人分享保羅對我的教導，我希望只有我自己知道，從我9年級以來，保羅一直都是我的導師。」

▲尼克史密斯(左)。（圖／達志影像／美聯社）

▲史密斯今夏都與明星控衛保羅進行訓練。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 史密斯尼克DSJDennis Smith Jr.籃球NBA
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

世大運／陳薇安砍20分　中華女籃16分負俄羅斯本屆第6

如何使用厄文？　籃網教頭：把球給他就對了

金童加盟太陽盼重生　盧比歐：我將迎來生涯巔峰

「功夫詹皇」現身？　詹姆斯預告頭巾造型致敬李小龍

熱門新聞

中職／中信兄弟解約艾迪頓　左肩有問題生涯告終

中職／統一獅曾經動念補洋砲　差點網羅川崎宗則

游擊守備評價高　鄭宗哲38萬美元體檢通過加盟海盜

中職／中信兄弟低潮難贏球　伯納：沮喪到想上吊

勇士釋出3冠替補功臣李文斯頓　灣區3主將離隊恐重建

日職／王柏融右肩關節挫傷　預計休息4周歸隊

讀者回應

﻿

最新新聞

1林威廷再見保送　富邦8比7氣走猿

2高雄澄清湖當主場？　味全啟評估

3林立補足打席數　4割男成打擊王

4味全主場選高雄　認養年限待討論

5溫網謝淑薇前進雙打4強

熱門新聞

1中信兄弟解約艾迪頓　新洋投赫猛14日先發

2統一曾動念洋砲　差點網川崎宗則

3擊守備評價高　鄭宗哲38萬加盟海盜

4兄弟低潮難贏球　伯納：沮喪到想上吊

5勇士釋出3冠替補功臣李文斯頓

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

震撼彈！桃猿5年4冠創霸業　傳出將易主

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

【人物專訪】追夢人蔡易廷 明年3度叩關中職

吳志揚與郭台銘一同看棒球 郭董簽球表情超新奇

買嘉儀致勝安MVP　獅4比2勝悍將

比真人還真！「超寫實人體雕塑」難辨真假 民眾驚：太逼真

高雄「浮誇Ｘ痛風系」手抓海鮮桶！ 豪邁鋪整桌！還能吃到超大麵包蟹

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後面跑

BY2私下Battle畫面曝光　其他學員才看5秒：已經贏了！

29歲腦癱選手舌頭穿線　「針.紙」放進嘴巴...出來是千紙鶴！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366