休季與CP3特訓　尼克史密斯徹底改投籃姿勢

▲史密斯預告已經在修正自己的投籃姿勢。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

上賽季自獨行俠被交易至尼克，史密斯(Dennis Smith Jr.)在一票年輕新秀聚集的大蘋果軍團中，儼然將要扮演著後場領袖的關鍵角色。今夏休賽季特別與口中的「導師」保羅(Chris Paul)特訓苦練，DSJ也透露自己徹底改變了投籃姿勢，希望能改善投籃穩定性不足的弱點。

2018-19賽季平均能繳出13.6分、2.9籃板、4.8助攻，還不滿22歲的史密斯在充滿天分的年輕尼克團隊中，新賽季仍將扛起後場指揮官重任，希望讓尼克團隊的天分洋溢，能盡早化做前進季後賽的最大動力。

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10日現身NBA夏季聯賽觀戰的史密斯，也談及了自己在休季期間的訓練狀況，除了和聯盟頂級控衛保羅攜手訓練外，DSJ也徹底改變了自己的投籃姿勢，希望獲得更好的穩定性。

史密斯表示，「我幾乎完全改變了自己的投籃方式，從起跳到出手姿勢都是如此，我之前的投籃不夠穩定，因此這個夏天我希望好好鍛練這方面的技術，希望下個賽季自已的跳投表現能夠明顯進步。」

至於和CP3的訓練方面，史密斯笑說，「我不希望向其他人分享保羅對我的教導，我希望只有我自己知道，從我9年級以來，保羅一直都是我的導師。」

▲史密斯今夏都與明星控衛保羅進行訓練。（圖／達志影像／美聯社）