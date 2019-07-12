NBA休季轉隊狂潮　年度最佳陣容15人中6人換隊

▲衛斯布魯克新賽季確定將轉往休士頓效力。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

這個休賽季約200名球員投入自由市場的巨大影響，似乎也徹底改變了NBA新賽季的勢力版圖，連同12日衛斯布魯克(Russell Westbrook)轉隊後，2018-19賽季「年度前3隊」共15名超級球星中，就有6人在這個夏天轉隊換上新東家球衣，這在過往的NBA歷史中，都是極為罕見的狀況，可說是極為瘋狂的休賽季。

12日NBA再傳重量級交易，連續3季締造恐怖「場均大三元」紀錄的雷霆「衛少」衛斯布魯克，透過交易轉戰雷霆，而上季入選年度第3隊的他，也是上季年度前3隊共15人中，第6位這個夏天轉隊的超級球星。

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包括年度第1隊的喬治(Paul George)從雷霆轉往快艇，年度第2隊的厄文(Kyrie Irving)塞爾提克轉往籃網、杜蘭特(Kevin Durant)勇士轉往籃網、雷納德(Kawhi Leonard)暴龍轉往快艇，以及年度第3隊華克(Kemba Walker)由黃蜂轉往塞爾提克在內，都是這個夏天透過FA或是交易轉戰新東家。

如今再加上衛斯布魯克，等於15人中6人都確定轉隊，對NBA戰力版圖分布，都是一大震撼。

對於火箭來說，當今兩大「數據魔人」聯手，哈登(James Harden)與衛斯布魯克究竟能否在巔峰時期打出更可觀的化學效應，對火箭來說絕對是場豪賭，但也讓新賽季的NBA，更添話題及討論性。

▲哈登新賽季將與老戰友衛斯布魯克聯手。（圖／達志影像／美聯社）