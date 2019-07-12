選擇加盟湖人原因　格林：這裡有詹皇+AD

▲格林坦言加盟湖人主因，就是球隊擁有詹皇與AD兩大超級球星。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

剛剛結束的2018-19賽季，幫助暴龍奪下隊史首冠，「聖堂射手」格林(Danny Green)在投入自由市場後，選擇加入西區傳統豪門湖人，格林談到為何選擇加盟湖人時也表示，「就是因為這裡有詹姆斯(LeBron James)與戴維斯(Anthony Davis)，我不認為暴龍有足夠薪資空間簽下我，所以我要選擇我認為的最強球隊，就是湖人。」

幫助暴龍奪下隊史首冠後，投入自由市場的格林並未選擇續留多倫多挑戰衛冕，而是重返西區，加入今夏找來「一眉」戴維斯重磅補強的湖人，希望能在詹姆斯領軍下，幫助湖人重返季後賽行列。

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對於自己加盟湖人的過程，格林透露，「這並不是很難選！詹皇與戴維斯就在這裡，過去我曾經得到過在詹姆斯身邊打球，或是與他對戰的機會，現在再次與他同隊，就像一個完整的循環，人生際遇有時就是這麼瘋狂。」

對於自己未來在湖人陣中的定位，格林也有明確想法，「我認為球隊確實的填補了陣容空缺，找來的都是風格類似的球員，快速、全場衝擊的節奏，這有利於我得到空檔投射。」

「當然陣中擁有兩名超級球星，確實有些難以置信，但他們就是這麼特別，比賽也因此變得比較簡單，你很容易就得到空檔，我對於球隊的未來非常興奮。」格林如此說道。

生涯分別於馬刺、暴龍贏得兩次NBA總冠軍的格林，也被湖人寄予厚望，在球隊官方IG上就寫著，「他贏過兩次(冠軍)，我們贏過16次，現在讓我們努力再奪一冠！」

▲格林對於湖人新賽季充滿期待。（圖／達志影像／美聯社）