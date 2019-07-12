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瓊斯盃／前SBL洋將菲爾普斯領菲律賓轟炸　26分宰伊朗

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▲2019年瓊斯盃，菲爾普斯（Eugene Phelps）。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲曾於SBL金酒效力的菲爾普斯，此次代表菲律賓參戰瓊斯盃。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者杜奕君／綜合報導

瓊斯盃12日菲律賓vs.伊朗之戰，此次菲律賓雖僅以傭兵軍團出擊，但陣中不乏多名實力強悍好手，包括曾效力SBL金酒的「飛魚」菲爾普斯，以及ABL悍將柏克曼(Renaldo Balkman)、曾在瓊斯盃打出佳績的恩迪亞(Hamady N'Diaye)，此戰菲律賓頻頻轟炸籃框，最終以98比72痛宰以國家2隊為主體的伊朗男籃。

此次菲律賓再度以2016年曾組隊來台打瓊斯盃的「Mighty Sports」球隊參戰，陣中多名「老江湖」，都是在世界各國籃壇打出佳績好手，包括過去曾效力金酒的「飛魚」菲爾普斯，此次也隨隊參戰瓊斯盃。

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面對此次僅以國家2隊的年輕球員出征之伊朗，菲律賓即便開賽還與對手有些拉鋸，但自第3節開始便逐步拉開領先差距，包括菲爾普斯、恩迪亞更是頻頻轟炸籃框，3節打完菲律賓已經取得27分領先。

第4節菲律賓持續出擊，恩迪亞一次高難度空中接力扣籃，更讓菲律賓士氣大振，一度領先達34分之多，最終菲律賓就以26分之差血洗伊朗。

此戰菲律賓全員出擊，以菲爾普斯25分、6籃板最佳，全隊共5人得分達雙位數。

▲2019年瓊斯盃，菲爾普斯（Eugene Phelps）。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲菲律賓瓊斯盃首戰就以26分痛宰伊朗。（圖／記者潘泓鈺攝）

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