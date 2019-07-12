瓊斯盃／中華白「林來瘋」抓狂　林庭謙轟24分宰加拿大

▲林庭謙展現接班強大戰力，轟24分幫助中華白瓊斯盃首戰勝出。（圖／記者洪偵源攝）

記者杜奕君／綜合報導

2019年瓊斯盃男子組賽事12日於彰化登場，首戰就由國家2隊化身的中華白，挑戰擁有台灣好手譚傑龍在陣的加拿大英屬哥倫比亞大學。此戰加拿大三分火力相當兇猛，但中華白小將展現集訓兩個月的強大韌性，與對手纏鬥至延長賽，靠著林庭謙OT獨拿10分，全場24分、5籃板、4助攻，順利以92比84勝出。



開賽加拿大便火力全開，即便陣中U19國手兼當家主力薛佛德(Grant Shephard)13日才會抵台，但開賽加拿大便連續命中5記三分球，打出15比2猛攻，但中華白隨即也由旅美小將林庭謙連拿7分，讓球隊逐漸找到攻守節奏，首節打完中華白以20比27暫時落後。

第2節輪到吳永盛發揮，他個人先是連續兩次漂亮助攻，隨後又以精采單打破網，幫助中華白以36比35超前，隨後加拿大雖重新要回領先，但中華白靠著陳昱瑞幸運擦板三分球，半場終了追成41比43。

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▲譚傑龍瓊斯杯首戰表現相當不錯。（圖／記者洪偵源攝）

第3節中華白逐漸打出氣勢，「魔獸」謝宗融禁區雙手爆扣得手，陳昱瑞也利用快攻完成精彩抄截，幫助球隊緊咬3分差。

末節加拿大U19國手，身高193公分的布席爾(Mason Bourcier)一次切入直闖禁區，在兩名中華白防守球員面前雙手爆扣震撼全場，但中華白仍展現韌性，吳永盛一次切入跳投命中後，雙方戰成76平。

終場前1分30秒，布席爾再度命中，幫助加拿大取得兩分超前，但中華白隊長黃泓瀚隨後兩罰俱中再度追平，終場前22.1秒，譚傑龍發生要命進攻犯規，讓中華白獲得最後一擊機會，但吳永盛連續兩次出手未果，比賽進入延長。

延長賽林庭謙連續兩記三分球開火，延長賽個人獨拿10分，幫助中華白拉開8分領先差距，延長賽中華白打出14比6猛烈攻勢，順利旗開得勝。

林庭謙此戰狂轟24分、5籃板、4助攻，吳永盛也有15分、6籃板，隊長黃泓瀚14分、9籃板。

加拿大英屬哥倫比亞大學方面，布席爾19分、10籃板、6助攻，譚傑龍進帳14分、8籃板、4助攻。

▲中華白吳永盛飛身切入禁區。（圖／記者洪偵源攝）