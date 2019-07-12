NBA奪冠的林書豪要回來了　 7月24日訪台行起跑

▲林書豪將於7月24日再度訪台。（圖／展逸國際企業提供）

記者杜奕君／台北報導

今年隨多倫多暴龍隊初嘗NBA總冠軍滋味的豪小子林書豪，即將於7月24日返台，進行邁入第九年的「國泰夢想豪小子林書豪籃球訓練營」。另外，去年廣受好評的「林家夜市」也全面升級成讓所有大朋友小朋友有吃又有玩的「2019 JLIN DAY 國泰夏日市集」，喜歡林書豪的粉絲們千萬不要錯過！

今年對林書豪來說是意義重大的一年，在拿下生涯首枚NBA冠軍戒指後，他即將回到台灣主持連續第九年舉辦的「國泰夢想豪小子林書豪籃球訓練營」，7月26日將展開為期兩天的訓練營，除了主教練林書豪之外，也邀請到訓練營第一、二屆的學長們「回娘家」擔任助教。

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當年的籃球小幼苗已然茁壯成為台灣籃壇的明日之星。學長們不單單會與學員們分享當年參加訓練營的甘苦談，也會無私地分享他們是如何將從林書豪身上所學到的經驗運用在自己的籃球之路。

7/26晚間將舉行「2019 國泰夢想豪小子林書豪 X 葉丙成座談會」，屆時林書豪會和年輕學子們，分享自己學生時期、當時沒有NBA與林來瘋光環的他，如何在自己熱愛的志願、同儕社交圈、學業、甚至父母期望間取得平衡；他是如何訂定自己的人生志向、決定自己的未來，又在遇到哪些挑戰失敗後，靠著甚麼力量持續走到今天？這些籃球場上看不到的課題，在當天的座談會上，林書豪都會一一分享！

活動當天國泰金控也特別邀請到國內知名學者、提倡翻轉教育的台大電機系葉丙成教授，與林書豪進行對談，並講述如何翻轉思考，鼓勵所有青年學子在努力求知與求學之外，找到對於人生的熱情，並勇於追逐自己的夢想。

去年在西門紅樓廣場舉辦，且大獲好評的「林家夜市」今年也將捲土重來！今年活動擴大規模升級為「2019 JLIN DAY 國泰夏日市集」，7月28日於松仁路國泰金融中心前廣場舉行，不僅準備更多新奇有趣的攤位，還有現場節目表演，同時國泰金控與林書豪也將邀請公益慈善團體的小小嘉賓們免費到場同樂。本次市集也開放攤位給粉絲在現場擺攤，成功獲選的粉絲將和書豪一起做公益，服務公益團體的小小嘉賓，也能與林書豪零距離互動！

▲林書豪此次即將帶著NBA冠軍榮耀訪台。（圖／展逸國際企業提供）