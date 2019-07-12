瓊斯盃／辮子頭胡瓏貿狂轟25分　中華藍75比77不敵日本

▲胡瓏貿狂轟6記三分球在內25分，中華藍仍惜敗日本。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者杜奕君／綜合報導

2019年瓊斯盃首日壓軸賽事由中華藍對決日本男籃，此次日本派出以國家2隊及部分1隊陣容為主體陣容參戰，但仍帶給國家1隊化身的中華藍極大麻煩，中華藍靠著胡瓏貿大爆發，三分球6投6中猛轟25分苦追，並在下半場一度逆轉超前，但中華藍最後連續錯失幾波關鍵進攻，最終75比77不敵日本敗北。

此戰開賽日本就發揮猛烈攻勢，開賽就順利取得領先，但中華藍當家飛人劉錚開始發威連拿7分，總算幫助中華藍開啟攻勢。

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▲劉錚此戰仍穩定貢獻18分、7籃板。（圖／記者潘泓鈺攝）

隨後頂著辮子頭新造型的胡瓏貿，替補上陣也開始搶分，但上半場日本整體三分球命中率高達55.6%，特別是203公分長人橋本晃佑手感火燙，加上中華藍其餘得分點並未發揮，讓日本半場打完取得43比30領先。

上半場就陷入13分落後，第3節中華藍總算甦醒，陳冠全三分線冷箭得手，幫助中華藍追成40比43，隨後胡瓏貿又在底線埋伏三分破網，中華藍打出一波13比0反擊，終於追成43平。

▲張博勝奇兵出擊三分線建功。（圖／記者潘泓鈺攝）

隨後雙方展開激烈拉鋸，上半場完全沒有上場，本屆中華藍最資深的「喇叭」張博勝一上場就連續兩記三分球破網，幫助中華藍3節打完追成僅3分落後。

末節中華藍仍持續苦追，劉錚、陳盈駿連續切入得手，終場前2分半鐘追成僅兩分差，但終場前2分16秒，橋本晃佑再度幸運進球，讓日本回到4分領先差。

但中華藍暫停後，胡瓏貿連續兩記三分球強勢得手，又讓中華藍在終場前1分31秒回到1分落後，但日本也靠著安藤周人外線得手回到4分領先。

不過劉錚在終場前49秒切入完成漂亮三分打，追成75比76，隨後日本發生失誤，但劉錚底線切入未能得手，隨後日本拖延大量時間，中華隊直到終場前4.5秒才執行犯規，隨後日本兩罰一中，留給中華隊最後3.5秒執行最後一擊，但胡瓏貿禁區大轉身未能命中，讓日本以兩分之差帶走勝利

中華藍此戰以胡瓏貿三分球6投俱中，狂轟25分最佳，劉錚也貢獻18分、4助攻。日本全場則是安藤周人20分最佳，橋本晃佑17分、7籃板，安藤誓哉12分。



▲測試歸化人選佛羅維斯首戰僅5分、2籃板進帳。（圖／記者潘泓鈺攝）