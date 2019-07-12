運動雲

>

瓊斯盃／約旦末節當機僅拿6分　南韓驚險5分收首勝

ETtoday運動雲

▲瓊斯盃南韓5分險勝約旦。（圖／記者洪偵源攝）

▲瓊斯盃南韓5分險勝約旦。（圖／記者洪偵源攝）

記者杜奕君／綜合報導

本屆雙雙打入世界盃男籃賽的南韓、約旦，此次在2019年瓊斯盃不約而同派出國家隊主力陣容應戰，此戰雙方打來也呈現肉搏激鬥，雙方互有領先。最後南韓第4節防守建功，加上約旦進攻失常，單節僅6分進帳，最終南韓驚險以69比64勝出，在瓊斯盃首戰旗開得勝。

此次都派出國家隊主力1隊出征瓊斯盃，南韓vs.約旦之戰，雙方都打出高水準表現，約旦開賽就頻頻利用強勢對抗性不斷壓迫南韓，迫使對手擅長的外線攻勢無法發揮，約旦35歲老將阿巴斯(Zaid Abbas)更是展現高效率水準，幫助約旦半場打完以34比33領先。

請繼續往下閱讀...

但阿巴斯下半場意外受傷退場，也讓南韓找回攻守節奏，包括李承炫、崔俊龍、金鐘奎等人展現主力價值，南韓逐漸收復失土，加上末節約旦進攻完全走樣，單節僅有6分進帳，最終南韓驚險以5分收勝。

南韓此戰以大前鋒李承炫的15分最佳，金鐘奎10分、3抄截、3阻攻，崔俊龍則是14分、9籃板，至於歸化大將羅健兒此戰則有9分、8籃板、2抄截。

約旦阿巴斯展現老將價值，上場不到18分鐘就攻下全隊之冠的15分外帶7籃板、2助攻、2抄截，但首戰就小腿負傷退場後，後續能否再戰仍須再作評估。

▲▼2018雅加達亞運,亞運男籃,中華對南韓銅牌戰,南韓歸化球員拉特里夫（Ricardo Ratliffe）。（圖／記者季相儒攝）

▲南韓歸化球員羅健兒此次再度來台參戰瓊斯盃。（圖／資料照）

關鍵字： 李承炫崔俊龍羅健兒南韓瓊斯盃約旦阿巴斯籃球
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

瓊斯盃／前SBL洋將菲爾普斯領菲律賓轟炸　26分宰伊朗

歡迎衛少入隊　卡佩拉：準備好幹大事！

NBA奪冠的林書豪要回來了　 7月24日訪台行起跑

瓊斯盃／中華白「林來瘋」抓狂　林庭謙轟24分宰加拿大

熱門新聞

中職／選秀後與國外接觸違反道德誠信　兄弟已通報聯盟

火箭送出保羅與首輪籤換回衛少　與哈登組雙MVP連線

中職／雙響砲追趕張泰山289轟　林智勝：先把距離拉近

中職／新洋投赫猛不知台灣溼熱　萊福力大呼：完蛋了

快訊／「愛國者飛彈」張皓評走了！浴室撞頭「家屬慟拔管」…徒弟心痛發文

世大運／楊俊瀚200M突減速分組最後　魏泰陞差0.01秒都未進決賽

讀者回應

﻿

最新新聞

1林承飛建功　7局桃猿7比5兄弟

2亞青角力賽　張惠慈奪金

3約旦末節大當機　南韓驚險收首勝

4林哲瑄高飛犧牲打拉開比數　6局富邦4：1統一

5千賀滉大飆156　洋聯3轟明星賽勝

熱門新聞

1選秀後國外測試　兄弟：違反道德

2火箭送出保羅與首輪籤換回衛少

3追趕泰山289轟　林智勝：把距離拉近

4赫猛不知台灣溼熱　萊福力：完蛋了

5即／「愛國者飛彈」走了！家屬慟拔管…徒弟心痛發文

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

川崎宗則亮相！味全公布夢幻教練團　2美職教練也來了

破紀錄！味全龍590＋20萬簽下狀元劉基鴻

【Far Away】蘭嶼：拼一個棒球奇蹟

陳重廷單場5分打點　統一9比1送給兄弟5連敗

味全龍重返職棒　 領隊與總教練3月底出爐

夥伴離世！無助奶貓趴路中央守護　他心疼問要養你？喵秒爬身上：要~

李榮浩求婚楊丞琳成功！！　臉貼臉「曬超大顆鑽戒」閃爆了

21萬重機被當白牌！沿路狂被追　賓士「獵殺式」逼停...騎士嚇壞

湯姆霍蘭德「花式」愛心放送！！　要求記者會關燈：狂用閃光拍我

李榮浩楊丞琳合體就放閃！　「小巨蛋世紀之吻」太甜了❤
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366