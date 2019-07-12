瓊斯盃／約旦末節當機僅拿6分　南韓驚險5分收首勝

▲瓊斯盃南韓5分險勝約旦。（圖／記者洪偵源攝）

記者杜奕君／綜合報導

本屆雙雙打入世界盃男籃賽的南韓、約旦，此次在2019年瓊斯盃不約而同派出國家隊主力陣容應戰，此戰雙方打來也呈現肉搏激鬥，雙方互有領先。最後南韓第4節防守建功，加上約旦進攻失常，單節僅6分進帳，最終南韓驚險以69比64勝出，在瓊斯盃首戰旗開得勝。

此次都派出國家隊主力1隊出征瓊斯盃，南韓vs.約旦之戰，雙方都打出高水準表現，約旦開賽就頻頻利用強勢對抗性不斷壓迫南韓，迫使對手擅長的外線攻勢無法發揮，約旦35歲老將阿巴斯(Zaid Abbas)更是展現高效率水準，幫助約旦半場打完以34比33領先。

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但阿巴斯下半場意外受傷退場，也讓南韓找回攻守節奏，包括李承炫、崔俊龍、金鐘奎等人展現主力價值，南韓逐漸收復失土，加上末節約旦進攻完全走樣，單節僅有6分進帳，最終南韓驚險以5分收勝。

南韓此戰以大前鋒李承炫的15分最佳，金鐘奎10分、3抄截、3阻攻，崔俊龍則是14分、9籃板，至於歸化大將羅健兒此戰則有9分、8籃板、2抄截。

約旦阿巴斯展現老將價值，上場不到18分鐘就攻下全隊之冠的15分外帶7籃板、2助攻、2抄截，但首戰就小腿負傷退場後，後續能否再戰仍須再作評估。

▲南韓歸化球員羅健兒此次再度來台參戰瓊斯盃。（圖／資料照）