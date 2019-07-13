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水貨狀元NBA最後一搏　班奈特1年無保障約加盟火箭

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▲班奈特、湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲班奈特獲得重返NBA機會，將與火箭簽下1年非保障合約。（圖／達志影像 ／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

被外界視為NBA有史以來最爛的「水貨狀元」，2013年第1順位被選上的班奈特(Anthony Bennett)過往從未在NBA殿堂證明自我身手，甚至在2016-17賽季後就未打過NBA正式例行賽。不過班奈特13日傳出將與火箭簽下1年的非保障合約，投入火箭季前訓練營，為自己的NBA之路做最後一搏。

2013年被騎士以首輪第1順位的所選中，身高6呎8吋的班奈特從當年的狀元天之驕子，隨後卻因為表現持續下探，不僅沒打出過選秀狀元應有身手，甚至僅在NBA短暫待了4季就遭釋出，隨後班奈特一度嘗試前往土耳其聯賽效力，但仍舊水土不服，隨後返美效力NBA發展聯盟(G League)至今。

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目前不過年僅26歲的班奈特，13日終於傳出重返NBA好消息，他與火箭達成一紙1年非保障合約，將被邀請加入球隊季前訓練營，爭取進入例行賽正選名單機會。

班奈特過往在NBA從未展現選秀狀元身手，生涯4季就轉了4隊，分別效力騎士、灰狼、暴龍、籃網，平均4.4分、3.1籃板，被外界稱為史上最弱的NBA選秀狀元。

但平心而論，班奈特近4季都在G League效力情況下，整體成熟度或許已經逐漸邁向職業生涯高峰，外線手感也逐漸開發，只要能展現應有成熟度，或許撕下狀元標籤的班奈特，仍有在NBA賽場生存的空間與機會。

本內特(左)暑假期間進行手術，但仍會出席夏季聯盟。(圖／達志影像／美聯社)

▲班奈特在2013年被騎士選為該年選秀狀元。（圖／達志影像 ／美聯社） 

關鍵字： 班奈特選秀狀元火箭NBA籃球Anthony Bennett
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