湖人受夠傷病開除首席訓練師　賭盤看好Kobe接任總裁？

▲布萊恩。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人本季一度竄升西區第4，但包括一哥詹姆斯(LeBron James)在內多名主將傷病不斷，一共缺席了212場，4名潛力新星就有3位因傷「提前關機」，11日傳出他們已開除首席訓練師努涅斯(Marco Nuñez)。另外，美國博彩公司Bovada也開出洛城新任總裁人選的賠率，最被看好的是前任騎士總管葛瑞芬(David Griffin)，「老大」布萊恩(Kobe Bryant)緊追在後。

●中職看ET，記下直播通關密語到新聞雲App活動欄位填寫，每場抽出一百名獲得百元超商購物金！

請繼續往下閱讀...

紫金軍團本季雖找來聯盟頭牌詹姆斯，卻因全隊嚴重的傷病問題，最終僅繳出37勝45敗，連6年無緣季後賽。在魔術強森(Magic Johnson)突然開記者會請辭總裁職務後隔天，美國《ESPN》記者格曼納米(Dave McMenamin)又爆料，洛城已經開除首席訓練師努涅斯。

《洛杉磯時報》記者甘加利(Tania Ganguli)隨後證實湖人並沒有與努涅斯續約。努涅斯在2008-09賽季以助理訓練師身分成為湖人的一員，2016年接替維蒂(Gary Vitti)的資深訓練師職位，外傳上季結束時，湖人就曾考慮要開除他，本季紫金軍團傷兵合計缺席達212場，高居全聯盟第9，最終他的飯碗還是不保。

▲魔術強森突然請辭。（圖／達志影像／美聯社）

另外，湖人現在也得尋覓新的總裁人選，魔術強森在未告知老闆珍妮(Jeanie Buss)與一哥詹姆斯之下突然公開請辭，且還是選在球隊最後一場例行賽開打前公布訊息，引起一陣批評聲浪。

美國博彩公司Bovada開出湖人新任總裁人選的賠率，與詹姆斯交情很不錯的前任騎士總管葛瑞芬是最被看好的候選人，他以+175的賠率領先群雄，他曾幫助克里夫蘭奪得隊史首冠；第2名則是洛城傳奇布萊恩，他的賠率為+200，不過「黑曼巴」曾表示自己無意進入老東家的管理階層，但有部分內部人士希望他能接任這個職位。

▲湖人一哥詹姆斯和其他潛力核心本季全都傷病不斷。（圖／達志影像／美聯社）