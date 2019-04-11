韋德生涯最終戰飆25+11+10大三元　倒數10.1秒退場全場致敬

▲韋德生涯最終戰。（圖／CFP，下同）

記者游郁香／綜合報導

熱火招牌球星韋德(Dwyane Wade)的告別之旅11日來到「最終站」布魯克林，這是他16年生涯的最後一役，摯友詹姆斯(LeBron James)、保羅(Chris Paul)和去年勸他繼續打球的安東尼(Carmelo Anthony)都現身籃網主場觀戰，「閃電俠」飆出25分、11籃板和10助攻的大三元數據，最後10.1秒提前退場接受全場致敬。

Seriously. Who better to give @DwyaneWade his 10th assist to lock down a triple-double in his final game?



Can't make this stuff up... pic.twitter.com/0ZrO3nXtbq 請繼續往下閱讀... 2019年4月11日

韋德在10日的邁阿密主場告別賽中猛轟了30分，11日作客籃網再次先發上陣，儘管開賽連2次三分出手不進，上籃還挨鍋，首節開局將近3分鐘才靠罰球首開得分紀錄，不過他上半場就送出6次助攻；下半場手感逐漸增溫，大秀閃電般的突破轉身反手上籃，同時在外線開轟，第3節攻下11分。

第3節最後45.2秒，韋德傳出單場第10次助攻，他切入後突然轉身把球傳給哈斯倫(Udonis Haslem)砍中距離，締造了生涯第5度的大三元，此役前來觀戰的詹姆斯、保羅和安東尼全都興奮地起身奔跑鼓掌。

終場前10.1秒，熱火提前將韋德換下場，讓他可以接受全場歡呼致敬，正式告別NBA賽場。「閃電俠」這一戰拚戰了36分鐘，他以28投10中掃下25分、11籃板和10助攻，收下生涯第5次大三元，可惜熱火終場以94比113不敵籃網。



韋德賽後選擇與本季僅打了10戰的好友「甜瓜」換球衣，邁阿密隊友則在他受訪時頑皮地潑他冰水，連一旁採訪的記者也受害。