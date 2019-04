韋德生涯最終戰飆25+11+10大三元　倒數10.1秒退場全場致敬

▲韋德生涯最終戰。(圖/CFP,下同)

記者游郁香/綜合報導

熱火招牌球星韋德(Dwyane Wade)的告別之旅11日來到「最終站」布魯克林,這是他16年生涯的最後一役,摯友詹姆斯(LeBron James)、保羅(Chris Paul)和去年勸他繼續打球的安東尼(Carmelo Anthony)都現身籃網主場觀戰,「閃電俠」飆出25分、11籃板和10助攻的大三元數據,最後10.1秒提前退場接受全場致敬。

Seriously. Who better to give @DwyaneWade his 10th assist to lock down a triple-double in his final game?



Can't make this stuff up... pic.twitter.com/0ZrO3nXtbq