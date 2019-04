捨不得說再見！　諾威斯基看21年生涯回顧對決鄧肯頻抹淚水

▲諾威斯基告別戰,看著馬刺播放的致敬影片落淚 。(圖/CFP,下同)

記者游郁香/綜合報導

前一天在達拉斯主場落淚親口宣布要退休的未來名人堂球星諾威斯基(Dirk Nowitzki),11日來到聖城進行生涯最後一役,馬刺特別製作了1分19秒的致敬影片,回顧他傳奇的21年生涯,當中有不少他與已退休的黑衫軍中鋒鄧肯(Tim Duncan)對決的畫面,「德佬」情緒激動再次潰堤,不斷用袖子抹去眼淚。

Dirk is emotional in his final game. pic.twitter.com/ocIvRAZJa5