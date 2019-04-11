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捨不得說再見！　諾威斯基看21年生涯回顧對決鄧肯頻抹淚水

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▲▼諾威斯基告別戰，看著馬刺播放的致敬影片落淚 。（圖／CFP）

▲諾威斯基告別戰，看著馬刺播放的致敬影片落淚 。（圖／CFP，下同）

記者游郁香／綜合報導

前一天在達拉斯主場落淚親口宣布要退休的未來名人堂球星諾威斯基(Dirk Nowitzki)，11日來到聖城進行生涯最後一役，馬刺特別製作了1分19秒的致敬影片，回顧他傳奇的21年生涯，當中有不少他與已退休的黑衫軍中鋒鄧肯(Tim Duncan)對決的畫面，「德佬」情緒激動再次潰堤，不斷用袖子抹去眼淚。

整季都沒明確說出「退休」兩字的諾威斯基，10日在本季達拉斯主場最終戰賽後，親自對著主場球迷宣布自己將褪去戰袍，並在11日迎來生涯最後一役，作客AT&T中心面對馬刺，再次登上先發名單。

馬刺以「高規格」禮遇這位為達拉斯效力了21季的傳奇，在賽前播放了一段1分19秒的致敬影片，從諾威斯基1998年首輪第9順位被選中，一臉稚氣拿著達拉斯41號戰袍開始，回顧了他生涯的第一個進球、與黑衫軍GDP連線的經典對決、前任NBA主席史騰(David Stern)宣布2007年年度MVP得主是他、他興奮高舉起2011年總決賽冠軍金盃，以及各種他大秀專屬招牌「單腳跳投」的畫面，最後停格在他的41號背影，上面寫著「謝謝你」。

▲▼諾威斯基告別戰，看著馬刺播放的致敬影片落淚 。（圖／CFP）

諾威斯基看完這段致敬影片，忍不住再次落下男兒淚，馬刺主場DJ以高昂的聲音介紹他，他激動地不斷用外套袖子抹去淚水，一面高舉雙手向球迷致意。

馬刺主帥波波維奇(Gregg Popovich)賽前也談到這位可敬的對手，他提到諾威斯基讓人印象最深刻的地方，在於總是充滿競爭力、維持高水準的表現，「他贏球時保持風度，輸球時也一樣有風度。他討厭輸球，但是他知道保持體面比發洩情緒重要。」

波波維奇誇讚諾威斯基是一位偉大的領袖，「他的職業生涯很特別，無法被複製。」同時因為有他的存在，給了其他優秀的國際球員進入NBA的機會，「這是他傳奇的一部分。」

這位40歲的傳奇球星，本季刷新了湖人前任一哥布萊恩(Kobe Bryant)為洛城奉獻20季的紀錄，成為NBA史上為同一支球隊效力最久的球員，儼然是聯盟「忠誠」的代名詞。

▲▼諾威斯基告別戰，看著馬刺播放的致敬影片落淚 。（圖／CFP）

關鍵字： NBA獨行俠諾威斯基德佬
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