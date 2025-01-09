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睽違7年！第9屆亞冬運2月登場　台灣67位選手參賽創新高

▲▼我國參加亞洲冬季運動會代表團部分裝備，含保暖外套、行李箱、雪靴及防寒手套等。（圖／體育署提供）

▲我國參加亞洲冬季運動會代表團部分裝備，含保暖外套、行李箱、雪靴及防寒手套等。（圖／體育署提供）

記者游郁香／綜合報導

2025年第9屆亞洲冬季運動會在睽違7年後，將於今年2月7日至2月14日在中國哈爾濱舉行，我國總計派出67位選手，分別參加冬季兩項、滑雪、滑冰、冰球及冰石壺等5個運動種類，亦是我國參加歷屆亞冬運以來，派出最多選手參賽的一屆。

本屆亞冬運將在哈爾濱市區及亞布力地區辦理，總共辦理6個運動種類、11項運動競賽，計有1,256名選手報名，為歷屆參賽規模最大，較2017年第8屆札幌亞冬運1,147位選手，增加了109位選手。

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本屆亞冬運我國代表團的67位選手，除首次組成女子冰球、女子冰石壺代表隊參賽外，滑雪項目更遴派已達冬奧門檻資格的李玟儀及李杰翰選手參賽。為使選手無後顧之憂，安心比賽，我國團本部成員內配置有隊醫、物理治療師、防護員、預防賽事操縱官及安全福祉官等後勤人員，全力支援選手爭取最佳成績。

基於我國處於亞熱帶地理位置，先天上的限制使得冬季運動發展不易，最近一次我國代表團參加的冬季國際綜合性賽會，為2024年韓國江原冬季青年奧林匹克運動會，我國在該次賽會雖無獎牌進帳，惟許多青年選手累積了寶貴的參賽經驗，並將持續爭取冬季奧運會參賽資格列為下一階段優先目標。

本屆亞冬運的主要參賽目標，除以爭取前三名站上頒獎台外，也著眼在持續累積選手參加國際賽事經驗，拉近我國與韓國、日本、中國、哈薩克等國家在冬季運動競技實力的差距，達成前進2026年米蘭冬季奧林匹克運動會的目標。

關鍵字： 亞洲冬季運動會亞冬運

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