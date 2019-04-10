一場比賽破了2項喬丹紀錄　39歲克勞佛猛轟51分史上最老

▲太陽克勞佛。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

獨行俠本季最後一場主場例行賽，焦點全集中在傳奇諾威斯基(Dirk Nowitzki)與達拉斯球迷告別上，不過太陽陣中的老將克勞佛(Jamal Crawford)也繳出了驚人表現，他上場38分鐘就轟了51分，以39歲又20天的年紀超越喬丹(Michael Jordan)的38歲315天紀錄，成為「史上最老」單場得分突破50大關的球員。

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3屆年度「最佳第六人」克勞佛生涯第19季披上太陽戰袍，場均得分跌到2002年以後的新低7.3分，不過他在本季例行賽最終戰以30投18中猛砍了51分、5助攻和5籃板，三分球更是13投7中的回春表現，成了鳳凰城此役唯一的亮點，他是首位效力4支不同的球隊都曾締造單場得分50+的球員。

39歲又20天的克勞佛，也刷新了喬丹創下的「最老50+」紀錄，喬丹在2001年12月30日曾以38歲315天的年紀飆出51分。這一場比賽，親口宣告將在本季結束後退休的獨行俠看板諾威斯基，也打破了一項喬丹的紀錄，「德佬」以40歲294天砍下30分，超越「大帝」的40歲20天紀錄，成了聯盟史上單場得分破30大關的球員中最老的一位。

獨行俠終場以120比109擊落太陽，克勞佛賽後談到自己的飆分秀謙虛表示，「我總是說當有人單場得到這麼多分數，這絕對不只是那位球員的功勞。我很抱歉我們沒能拿下勝利，但很顯然這是屬於諾威斯基的夜晚，因此感覺並沒有那麼差。」

▲諾威斯基與克勞佛同場打破喬丹紀錄。（圖／達志影像／美聯社）