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PG最後1.8秒神奇三分絕殺火箭　哈登本季場均36.1分史上第8

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▲火箭哈登、雷霆喬治。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆喬治。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

火箭季末一波6連勝意外在「關門戰」告終，10日作客雷霆一役，末節開局一度拉開14分領先，未料雷霆隨後拉出一波17比1大逆襲，奧克拉荷馬二哥喬治(Paul George)更在終場前1.8秒飆進底角逆轉三分，以112比111絕殺火箭，讓哈登(James Harden)單場飆出39分、10籃板和3助攻的威猛表現功虧一簣。

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季末狀態火燙的火箭隊，本季最後一場例行賽來到雷霆主場踢館，後場雙星哈登與保羅(Chris Paul)單場合砍了10顆三分彈，保羅末節還剩9分26秒的26呎三分球，讓火箭拉開99比85、14分領先，但接下來將近5分鐘的時間，這支德州強權突然陷入得分荒，直到最後4分35秒才再次得分。

這段期間，雷霆2大得分手衛斯布魯克(Russell Westbrook)和喬治攜手率隊搶分，打出一波17比1猛烈反擊，一舉在最後4分20秒將比數反超為102比100，雖然火箭隨即回神，卡佩拉(Clint Capela)上演空中接力爆扣回應，帶動一波6比0攻勢，要回4分領先，但雷霆持續緊追不捨。

最後1分37秒，兩隊一哥互別苗頭，哈登連續站上罰球線拿下5分，「衛少」則連切帶投攻下6分。終場前9.4秒，哈登獲得2罰機會，錯失了第2罰，也給了雷霆絕殺的機會，二哥喬治最後1.8秒在左側底線接到「衛少」的傳球拔起來砍三分，硬是以112比111氣走火箭。

▲火箭哈登、雷霆喬治。（圖／達志影像／美聯社）

▲火箭哈登。（圖／達志影像／美聯社）

這一戰「衛少」砍下29分、12籃板和10助攻，締造生涯第137次大三元；雷霆贏球最大功臣喬治則鏖戰了42分鐘，繳出27分、9籃板和3助攻，外帶4抄截。雷霆將在例行賽最終戰碰上東區龍頭公鹿，目前他們以48勝33敗排在西區第6。

火箭本季例行賽的最終戰意外遭絕殺落敗，不過一哥哈登又創下多項紀錄，此役他猛轟了39分、10籃板和3助攻，另有抄截、火鍋各1的數據，他本季場均得分「定格」在36.1分，名列史上第8。另外他單季得分突破30大關的場次達到57場，成了繼1986-87賽季的喬丹(Michael Jordan)後，首位達成此紀錄的球員，「大帝」該季共有59場30+的比賽，場均得分則是37.1分。

據「StatMuse」統計，哈登還是NBA史上第3位單季至少場均35分、5籃板和5助攻的球員，另外2位是傳奇張伯倫(Wilt Chamberlain)（1963-64賽季）和喬丹（1987-88賽季）。

▲火箭哈登、雷霆喬治。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆喬治。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA雷霆衛斯布魯克衛少喬治火箭哈登
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