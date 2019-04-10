韋德熱火主場告別戰先發秀爆扣　飆30分卻遺憾無緣季後賽

▲韋德告別熱火主場。（圖／CFP，下同）

記者游郁香／綜合報導

「謝謝你們和我完成了最後一舞。」韋德(Dwyane Wade)在10日迎來熱火主場最終戰，教練團特別將他拉上先發，他開局就大秀空手切入爆扣，末節則砍了4顆三分彈，猛轟30分率南灘大軍以122比99大勝七六人，遺憾的是這場比賽還沒打完時，熱火就因為活塞戰勝灰熊，提前宣告無緣季後賽。

韋德16年生涯進入最後倒數，10日是他最後一次在熱火主場登場，賽前他特別來到場中央發表演說，他從大兒子札伊爾(Zaire wade)手中接過麥克風，還沒開始說話，滿場的邁阿密球迷就狂喊「MVP！」他打趣說，「我不會在比賽前就哭！」並且向主場球迷告白，「我很愛你們。」

韋德說時間真的過得很快，他很感謝能擁有這樣的一個賽季，好好和大家告別，並一一點名隊友致謝，「謝謝你們和我一起完成這最後一舞，謝謝你們的支持與愛，並且在我背後支持我。」他眼眶泛淚說道，「這是關於我的一個賽季，我很享受和你們一起度過這個賽季，你們永遠都是我的兄弟。」

除了老婆和兒子到場觀看這別具意義的告別戰，韋德的前隊友波許(Chris Bosh)也坐在場邊。這是「閃電俠」披熱火戰袍在美國航空球場打的第575場比賽，也是邁阿密生涯第843場先發，他拚戰了35分鐘，幾乎打滿了末節，大秀單手爆扣、精湛的腳步輕巧上籃，決勝節更砍了4記外線，還封阻了對手的三分出手，猛轟全場最高的30分，其中14分集中在末節，完美告別熱火主場。

熱火終場以122比99大勝七六人，但這場比賽還沒打完時，南灘大軍就已經確定無緣季後賽，11日作客籃網的比賽，將是韋德生涯的最後戰役。