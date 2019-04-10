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諾威斯基落淚親口說要退休了　主場最終戰轟30分有太多感謝

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▲達拉斯傳奇諾威斯基落淚親口說要退休了。（圖／CFP）

▲達拉斯傳奇諾威斯基落淚親口說要退休了。（圖／CFP，下同）

記者游郁香／綜合報導

將生涯21季都奉獻給達拉斯的諾威斯基(Dirk Nowitzki)，在獨行俠本季主場最終戰親口宣布要退休了，雖然早就預料到這一刻即將到來，「德佬」聽到滿場球迷替他熱情歡呼，仍落下了男兒淚，他說自己有太多人需要感謝，從球團到球迷再到這21年與他當過隊友的每位夥伴。

40歲的諾威斯基本季身體出了不少狀況，季初連續缺陣26場才回歸，場均得分跌到個人生涯新低的6.6分，雖然他始終沒將「退休」說出口，但他將在本季結束後高掛球鞋似乎早成定局。

獨行俠本季雖有超級新秀唐西奇(Luka Doncic)崛起，但球隊戰績仍然相當慘淡，早早就宣告無緣季後賽，10日在達拉斯主場的比賽，成了傳奇諾威斯基的主場告別賽，他先發上陣打了33分鐘，攻下30分、8籃板和3助攻，外帶1火鍋，還包辦了5顆三分球，率隊以120比109輕取西區爐主太陽。

▲達拉斯傳奇諾威斯基落淚親口說要退休了。（圖／CFP）

賽後諾威斯基站到球場中央發表演說，向達拉斯球迷道別，「這是我最後一場主場比賽...」話還沒說完，全場爆出震耳欲聾的歡呼聲，既是致敬也是感謝，「德國坦克」努力想緩和自己的情緒，還是忍不住潰堤，用手拭去眼角的淚水，他說這是一個令人情緒相當激動的時刻，自己有太多人要感謝。

諾威斯基向獨行俠上下致謝，「不只是今晚，而是整個21個賽季。」他提到達拉斯的球迷一路支持他，現場又爆出歡呼，「雖然歷經了起起伏伏，但你們永遠都站在我身邊，因此我非常感謝。」說完又偷偷擦去臉頰上的眼淚。

這位40歲老將也特別向這21年來曾與他當過隊友的夥伴們致謝，「他們都很棒，永遠都支持著我，給我向前邁進的動力。」雖然無法一一說出隊友的姓名，但他真心感謝，而賽前就說自己為了今晚哭過很多次的老闆庫班(Mark Cuban)，也走向前和諾威斯基緊緊相擁。

諾威斯基生涯14度入選全明星賽，在2006-07賽季贏得年度MVP，並在2010-11賽季率領獨行俠奪下隊史首座總冠軍。

▲達拉斯傳奇諾威斯基落淚親口說要退休了。（圖／CFP）

關鍵字： NBA獨行俠諾威斯基德佬
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