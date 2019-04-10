運動雲

> >

「我沒有哭因為內心很快樂」　韋德告別熱火主場隊友全拿到球衣

ETtoday運動雲

▲韋德告別熱火主場。（圖／CFP）

▲韋德告別熱火主場。（圖／CFP，下同）

記者游郁香／綜合報導

37歲的韋德(Dwyane Wade)近2季轉任替補仍維持高效表現，他在熱火主場最終戰甚至開賽就上演單手爆扣，他曾坦言還能再打2、3年，仍決定在本季結束後褪去戰袍，此役他飆出30分率隊痛宰七六人23分，賽後他跳上技術台向滿場球迷致意，「我是這個舞台上覺得最感恩的人，能在這座球場完成我的最後一舞。」

請繼續往下閱讀...

「閃電俠」16年生涯最後一次在邁阿密主場登場，不僅球迷擠爆了球場，美國前總統歐巴馬(Michelle Obama)也親自錄製影片向這位熱火傳奇致敬，「每當你被擊倒，你總是向我們展示如何再次奮起，你展現了芝加哥精神，讓我們感到驕傲。」

韋德在這別具意義的一場告別賽轟下30分，三分球10投4中，大秀爆扣還連飆外線，率隊以122比99輕取七六人，為主場最後一戰畫下完美句點。賽後他與隊友、教練一一擁抱，全隊都拿到他的3號球衣合影留念。

▲韋德告別熱火主場。（圖／CFP）

「閃電俠」還跳上技術台與全都站起來歡呼的主場球迷致意，「我是這個舞台上覺得最感恩的人，能在這座球場完成我的最後一舞。我並沒有哭泣，因為我內心很快樂，但我可能需要一段時間適應。」他也向熱火球迷告白，「韋德國度，我愛你們！」

韋德沒有掉下眼淚，但全場瀰漫離情依依的氣氛，熱火主帥史波斯卓(Erik Spoelstra)談到「閃電俠」16年的生涯，直呼即使過了這麼多年，愛徒仍讓他驚艷不已，這一戰還攻下全場最高的30分，「我看過很多次他拿出各種絕技，但他今晚能繳出這種表現還是讓我覺得很不可思議。」

韋德生涯替南灘大軍帶來3座總冠軍，曾與摯友詹姆斯(LeBron James)、波許(Chris Bosh)組成3巨頭攜手率隊完成2連霸。

▲熱火韋德。（圖／CFP）

關鍵字： NBA熱火韋德
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁

JHBL戰在起點，迎向最熱血的籃球季

ETtoday運動雲

推薦閱讀

一場比賽破了2項喬丹紀錄　39歲克勞佛猛轟51分史上最老

PG最後1.8秒神奇三分絕殺火箭　哈登本季場均36.1分史上第8

諾威斯基落淚親口說要退休了　主場最終戰轟30分有太多感謝

韋德熱火主場告別戰先發秀爆扣　飆30分卻遺憾無緣季後賽

熱門新聞

NBA／大三元受肯定　林書豪被召回主戰場

陳偉殷好慘挨4轟失10分　教頭仍然為他抱不平

林子偉領紅襪冠軍戒刻有「LIN」　歷史第2位台灣球員獲冠軍戒

受球團辱憤而離去無緣「終身紅雀人」　普侯斯不後悔轉隊

快訊／中信兄弟換先發　萊福力手指割傷改換蔡齊哲

陳偉殷最慘一役　中繼2局挨4轟、連3打席挨轟丟10分

讀者回應

﻿

最新新聞

1張正偉休4週　王正棠開路先鋒

2國中硬式聯賽　恆春隊史首闖16強

3搶看陳江和　21日天母引退賽將滿場

4陳江和將超過千場出賽　確定21日引退

5奧斯丁戰王溢正　獅、猿先發名單

熱門新聞

1大三元受肯定　林書豪被召回NBA

2陳偉殷慘投　教頭仍然為他抱不平

3林子偉領紅襪冠軍戒刻有「LIN」

4普侯斯不後悔離開聖路易

5陳偉殷最慘一役　2局4轟、被連轟丟10分

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

張志豪挑戰「1％More」　突破自我完成千安百轟百盜

黃恩賜生涯首勝　兄弟2比1退桃猿近期5戰全勝

04/09 統一 vs Lamigo 賽前，開球嘉賓請來荒謬大師沈玉琳，搞笑開出好球！

告別廣廈全場高呼「林志傑！」　 霸氣野獸也淚崩了

LINE快取資料吃光手機儲存容量　達人教3招讓儲存空間多9Ｇ↑

大甲媽搶轎中天記者遭圍毆　10多人打爆攝影機！他決定提告

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366