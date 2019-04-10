「我沒有哭因為內心很快樂」　韋德告別熱火主場隊友全拿到球衣

▲韋德告別熱火主場。（圖／CFP，下同）

記者游郁香／綜合報導

37歲的韋德(Dwyane Wade)近2季轉任替補仍維持高效表現，他在熱火主場最終戰甚至開賽就上演單手爆扣，他曾坦言還能再打2、3年，仍決定在本季結束後褪去戰袍，此役他飆出30分率隊痛宰七六人23分，賽後他跳上技術台向滿場球迷致意，「我是這個舞台上覺得最感恩的人，能在這座球場完成我的最後一舞。」

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「閃電俠」16年生涯最後一次在邁阿密主場登場，不僅球迷擠爆了球場，美國前總統歐巴馬(Michelle Obama)也親自錄製影片向這位熱火傳奇致敬，「每當你被擊倒，你總是向我們展示如何再次奮起，你展現了芝加哥精神，讓我們感到驕傲。」

韋德在這別具意義的一場告別賽轟下30分，三分球10投4中，大秀爆扣還連飆外線，率隊以122比99輕取七六人，為主場最後一戰畫下完美句點。賽後他與隊友、教練一一擁抱，全隊都拿到他的3號球衣合影留念。

「閃電俠」還跳上技術台與全都站起來歡呼的主場球迷致意，「我是這個舞台上覺得最感恩的人，能在這座球場完成我的最後一舞。我並沒有哭泣，因為我內心很快樂，但我可能需要一段時間適應。」他也向熱火球迷告白，「韋德國度，我愛你們！」

韋德沒有掉下眼淚，但全場瀰漫離情依依的氣氛，熱火主帥史波斯卓(Erik Spoelstra)談到「閃電俠」16年的生涯，直呼即使過了這麼多年，愛徒仍讓他驚艷不已，這一戰還攻下全場最高的30分，「我看過很多次他拿出各種絕技，但他今晚能繳出這種表現還是讓我覺得很不可思議。」

韋德生涯替南灘大軍帶來3座總冠軍，曾與摯友詹姆斯(LeBron James)、波許(Chris Bosh)組成3巨頭攜手率隊完成2連霸。