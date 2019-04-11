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感謝上帝讓他健康打完生涯第9季　林書豪：季後賽我們來了！

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▲林書豪發文感謝上帝讓他整季保持健康。（圖／翻攝自IG／jlin7）

▲林書豪發文感謝上帝讓他整季保持健康。（圖／翻攝自IG／jlin7）

記者游郁香／綜合報導

暴龍10日進行本季例行賽最終戰，林書豪回到替補陣容，上場20分鐘攻下8分、5助攻和4籃板，儘管前役遭「DNP」(登錄卻未上場)，但「豪小子」仍感謝上帝讓他保持健康，打完生涯第9個NBA賽季，「感謝經歷的高峰、低谷，還有所有的教訓以及粉絲。季後賽我們來了！」

將近2個月前，林書豪從進入重建黑暗期的老鷹轉戰東區強權暴龍，備受多倫多主帥納斯(Nick Nurse)的期待，在第一替補控衛范弗利特(Fred VanVleet)傷停期間，「豪小子」在場上獲得自由發揮的空間，教練團甚至給他自己喊戰術，但首度在季中轉隊讓他面臨了極大考驗，遲遲無法融入團隊。

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范弗利特3月18日歸隊後，火速恢復狀態，3月8戰場均上場時間達到32.3分鐘，無法適應無球打法的林書豪淪為「第3控」，上場時間變得零碎不固定，在球隊的角色不明，10日作客灰狼賽前的4戰，他的上場時間從17分鐘直線下滑到整場被冷凍，陷入信任危機當中。

▲暴龍林書豪、雷納德、小賈索；籃網羅素。（圖／CFP）

▲林書豪。（圖／CFP）

林書豪曾自曝，2015年效力湖人期間遭「DNP」讓他崩潰痛哭，但近3季他連續遭傷勢打擊，內心變得更加強壯。在暴龍「關門戰」以120比100痛宰灰狼賽後，他發文回顧了這2年經歷的挑戰，有感而發表示，「讓自己沉浸在現在這趟旅程中，但永遠不要忘了更大的藍圖。」

林書豪說，半年前，自己還在努力要趕上季前訓練營；1年前，正從生涯最毀滅的傷勢中復原，這個傷勢讓他缺席了整整一季；2年前，他則連續遭逢了3個傷勢，因此缺陣將近60場。

林書豪至今仍每天努力讓自己恢復狀態，「我還沒接近自己希望達到的狀態，但上帝賜予我極大的恩典，讓我能保持健康，並完成生涯第9個NBA賽季。」他對一切抱持感恩的心態，「感謝經歷的高峰、低谷，還有所有的教訓以及粉絲。季後賽我們來了！」

這位台裔控衛的好友周杰倫也在這則貼文下留言力挺，周董搞笑寫道，「雖然我看不太懂，但看起來很正能量。」林書豪則以中文幽默回應，「我說我只喜歡你的音樂，別人的音樂都不聽。差不多這個意思，哈哈。」讓粉絲看了直呼，「這波恩愛秀的可以。」

▲林書豪轉戰暴龍後很快與伊巴卡培養出好默契。（圖／達志影像／美聯社）

▲林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA暴龍林書豪豪小子
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