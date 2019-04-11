暴龍季後賽首輪對魔術　多倫多經驗大勝要小心弗契維奇

▲暴龍雷納德。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

東區最後8強排名終於在例行賽最後一天底定，林書豪所效力的強權暴龍季後賽首輪將對上魔術，暴龍隨隊記者李溫柏格(Josh Lewenberg)統計，光是伊巴卡(Serge Ibaka)一人參加過的季後賽場次(109次)就勝過魔術全隊(75場)，季後賽經驗是多倫多的一大優勢，但不可輕忽雙方本季4次對戰，場均能攻下20分、15.5籃板的奧蘭多明星中鋒弗契維奇(Nikola Vucevic)。

●中職看ET，記下直播通關密語到新聞雲App活動欄位填寫，每場抽出一百名獲得百元超商購物金！

請繼續往下閱讀...

魔術的平均年齡僅25.6歲，是全聯盟第9年輕的隊伍，暴龍則是27.3歲，聯盟第5年長的球隊。雙方的季後賽經驗有一大段落差，魔術的先發主將合計僅打了33場季後賽，整個輪替陣容則打了75場；暴龍的先發共打了320場季後賽，整個輪替陣容則是502場。

值得一提的是，光是暴龍幾名主將伊巴卡、2014年總決賽MVP雷納德(Kawhi Leonard)和聖堂射手格林(Danny Green)，他們個人的季後賽出賽場次就勝過魔術全隊。

▲暴龍季後賽首輪對魔術。（圖／CFP）

不過李溫柏格指出，不能忽視魔術的防守能力，他們的防守效率高居聯盟第8，加上擁有身高優勢，尤其是在前鋒的位置上，恐會帶給暴龍麻煩。多倫多本季有9場單場得分在100分以下，其中3場都是面對魔術，以本季大爆發的西亞卡姆(Pascal Siakam)為例，他對魔術的命中率僅34%，對其他的球隊則高達56%。

雙方本季例行賽交手戰成2勝2敗，最近一次交手是4月2日，暴龍該役以完整陣容應戰，憑藉團隊優勢火力與單場19顆三分球，以121比109大勝。本季是魔術自從「魔獸」時代落幕後，睽違7年後再次打入季後賽，李溫柏格認為魔術是一支不錯的隊伍，但他們的經驗還不足，也沒有足夠的天賦。

▲林書豪(左1)。（圖／CFP）

魔術陣中「最危險」的人物非明星中鋒弗契維奇莫屬，他本季繳出場均20.8分、12籃板，雙雙寫下生涯新高，另有3.8次助攻，外線命中率達到3成6；本季4度對戰暴龍，他繳出場均20分、15.5籃板，命中率55%。

東區其他3組對戰組合分別是龍頭公鹿對活塞、七六人對籃網、綠衫軍塞爾提克對溜馬。暴龍首場季後賽將在14日清晨5點開打。

▲魔術明星中鋒弗契維奇。（圖／路透社）