運動雲

> >

暴龍季後賽首輪對魔術　多倫多經驗大勝要小心弗契維奇

ETtoday運動雲

▲暴龍雷納德、格林、林書豪。（圖／CFP）

▲暴龍雷納德。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

東區最後8強排名終於在例行賽最後一天底定，林書豪所效力的強權暴龍季後賽首輪將對上魔術，暴龍隨隊記者李溫柏格(Josh Lewenberg)統計，光是伊巴卡(Serge Ibaka)一人參加過的季後賽場次(109次)就勝過魔術全隊(75場)，季後賽經驗是多倫多的一大優勢，但不可輕忽雙方本季4次對戰，場均能攻下20分、15.5籃板的奧蘭多明星中鋒弗契維奇(Nikola Vucevic)。

●中職看ET，記下直播通關密語到新聞雲App活動欄位填寫，每場抽出一百名獲得百元超商購物金！

請繼續往下閱讀...

魔術的平均年齡僅25.6歲，是全聯盟第9年輕的隊伍，暴龍則是27.3歲，聯盟第5年長的球隊。雙方的季後賽經驗有一大段落差，魔術的先發主將合計僅打了33場季後賽，整個輪替陣容則打了75場；暴龍的先發共打了320場季後賽，整個輪替陣容則是502場。

值得一提的是，光是暴龍幾名主將伊巴卡、2014年總決賽MVP雷納德(Kawhi Leonard)和聖堂射手格林(Danny Green)，他們個人的季後賽出賽場次就勝過魔術全隊。

▲暴龍雷納德、格林、林書豪。（圖／CFP）

▲暴龍季後賽首輪對魔術。（圖／CFP）

不過李溫柏格指出，不能忽視魔術的防守能力，他們的防守效率高居聯盟第8，加上擁有身高優勢，尤其是在前鋒的位置上，恐會帶給暴龍麻煩。多倫多本季有9場單場得分在100分以下，其中3場都是面對魔術，以本季大爆發的西亞卡姆(Pascal Siakam)為例，他對魔術的命中率僅34%，對其他的球隊則高達56%。

雙方本季例行賽交手戰成2勝2敗，最近一次交手是4月2日，暴龍該役以完整陣容應戰，憑藉團隊優勢火力與單場19顆三分球，以121比109大勝。本季是魔術自從「魔獸」時代落幕後，睽違7年後再次打入季後賽，李溫柏格認為魔術是一支不錯的隊伍，但他們的經驗還不足，也沒有足夠的天賦。

▲暴龍雷納德、格林、林書豪。（圖／CFP）

▲林書豪(左1)。（圖／CFP）

魔術陣中「最危險」的人物非明星中鋒弗契維奇莫屬，他本季繳出場均20.8分、12籃板，雙雙寫下生涯新高，另有3.8次助攻，外線命中率達到3成6；本季4度對戰暴龍，他繳出場均20分、15.5籃板，命中率55%。

東區其他3組對戰組合分別是龍頭公鹿對活塞、七六人對籃網、綠衫軍塞爾提克對溜馬。暴龍首場季後賽將在14日清晨5點開打。

▲▼魔術，弗契維奇(Nikola Vucevic)。（圖／路透社）

▲魔術明星中鋒弗契維奇。（圖／路透社）

關鍵字： NBA暴龍林書豪魔術弗契維奇
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁

JHBL戰在起點，迎向最熱血的籃球季

ETtoday運動雲

04_10 兄弟 vs 富邦 四局下，王勝偉撲下去，快速起身傳球刺殺跑者

推薦閱讀

詹皇搞怪表情搶鏡　韋德自嘲摔下技術台傷膝蓋更確定要退休

諾威斯基告別戰砍20+10　後仰投進最後一球燦笑創多項隊史第1

韋德生涯最終戰飆25+11+10大三元　倒數10.1秒退場全場致敬

捨不得說再見！　諾威斯基看21年生涯回顧對決鄧肯頻抹淚水

熱門新聞

中職／張泰山重返味全龍　確定接任打擊教練

獨家／味全龍回鍋首任領隊　科技人吳德威出線

日職／王貞治眼底下敲致勝安！王柏融：您是王的驕傲

日職／王柏融勝打救了他 　西川遙輝：我最大的祈求

美媒痛批陳偉殷：腐爛的水果該丟掉了　馬林魚要做決定

中職／果斷強迫取分！伯納：這是陳江和擅長的

讀者回應

﻿

最新新聞

1中華羽協今年起攜手全民羽協共辦清晨盃

2JHBL／八強17日紅館開戰

3王柏融首局錯失得圈　二滾球出局

4西區季後賽首輪對戰組合出爐

5水手14場開轟平紀錄菊池無緣勝投

熱門新聞

1張泰山重返味全龍　接任打擊教練

2味全龍回鍋首任領隊　吳德威出線

3與王貞治碰面　王柏融：您是王的驕傲

4王柏融救了他 　西川遙輝：最大祈求

5美媒痛批陳偉殷　腐爛的水果該丟掉了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

04/09 統一 vs Lamigo 九局上，陳傑憲擊出右外野方向滿貫全壘打，帶有四分打點，獅隊追平比分！

04_10 兄弟 vs 富邦 賽前，Fubon Angels 賽前熱情表演

04/09 統一 vs Lamigo 賽前，開球嘉賓請來荒謬大師沈玉琳，搞笑開出好球！

04_10 統一 vs Lamigo 六局下，陳晨威掃出中路穿越安打跑回了1分，但朱育賢在回家路上遭到觸殺

手機永遠靜音「超難找」的4大星座　巨蟹靠緣分、水瓶懶得接電話

中天男主播私會甜心記者…　「被爆親暱照流出」激怒空姐妻

高雄老店「20元蛋包飯」忍痛熄燈　暖心闆娘：因學生關係不願漲價...

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

追分國小學生高喊「媽祖婆我愛您」　白沙屯媽調頭進校園讓學生鑽轎底
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366