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詹皇搞怪表情搶鏡　韋德自嘲摔下技術台傷膝蓋更確定要退休

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▲韋德的好友詹姆斯、保羅和安東尼都來參與他的最後一舞。（圖／達志影像／美聯社）

▲韋德的好友詹姆斯、保羅和安東尼都來參與他的最後一舞。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

「閃電俠」韋德(Dwyane Wade)的「最後一舞」，在好友詹姆斯(LeBron James)、保羅(Chris Paul)和安東尼(Carmelo Anthony)面前畫下完美句點。37歲的他在布魯克林的告別賽締造大三元，賽後受訪時「詹皇」跑到他背後做怪表情搶鏡，逗笑眾人，他則自曝前一天爬到技術台上摔倒傷到膝蓋，一度還不確定能不能打。

為邁阿密帶來3座總冠軍的韋德，風光的生涯背後是不斷與膝傷纏鬥，2013年總決賽時因為遭對手撞擊，左膝腫得像一顆椰子，他曾自曝膝傷不斷恐是因為他移除了半月板。這位13屆全明星後衛去年就萌生退意，但好友「甜瓜」不斷相勸，希望他能好好跟球迷道別再離開，他才決定再打一季。

退居替補的韋德本季保持了不錯的身體狀態，整季打了72場，不過他前一天在主場最終戰賽後爬上技術台向球迷致意，不小心摔倒，讓他在推特上自嘲寫道，「我本季因為女兒出生缺席了7場比賽，但我打了這麼多場比賽，從來沒有像這次要爬上技術台那樣傷到我的膝蓋，這再次提醒我該退休了，哈哈。」

▲韋德的好友詹姆斯、保羅和安東尼都來參與他的最後一舞。（圖／達志影像／美聯社）

▲韋德的最後一舞。（圖／達志影像／美聯社）

熱火主帥史波斯卓(Erik Spoelstra)透露，他賽前一小時到休息室看韋德，確實不太確定這位37歲老將能否出賽，結果「閃電俠」不僅與另一位也決定要退休的38歲老隊友哈斯倫(Udonis Haslem)同場先發，還猛砍了25分、11籃板和10助攻，他單場第10次助攻就是送給哈斯倫，兩人共享2006、2012和2013年贏得3座總冠軍的榮耀，哈斯倫這一戰也拿下12分、11籃板。

韋德坦言，他沒意料到生涯最終戰會飆出大三元，「其實我現在不喜歡一直投籃，這不是我的風格。」自己的生涯畫下句點，熱火也因為沒能打進季後賽結束了這個賽季，對此他坦言有些遺憾，「對我們的球隊來說，很不幸的我們沒能贏得足夠多的比賽擠進季後賽，但就我個人對這個賽季的期望，我很開心地說，我完成了。」

韋德賽後與3位摯友一一擁抱，雖然他沒掉下眼淚，但受訪時眼淚在眼眶內打轉，他與「甜瓜」換了球衣，再次感謝對方去年夏天苦言相勸，「他是我今晚為何會在這裡很大的原因，我很感謝他。」或許那些屬於他們的光輝歲月不再，但彼此真摯的友誼將持續下去。

▲韋德的好友詹姆斯、保羅和安東尼都來參與他的最後一舞。（圖／達志影像／美聯社）

▲韋德的最後一舞。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA熱火韋德詹姆斯安東尼保羅甜瓜
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