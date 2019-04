諾威斯基告別戰砍20+10　後仰投進最後一球燦笑創多項隊史第1

▲諾威斯基告別戰。(圖/CFP,下同)

記者游郁香/綜合報導

達拉斯招牌諾威斯基(Dirk Nowitzki)21年生涯在11日畫下句點,他在告別賽作客西區強敵馬刺,先發上陣砍下20分、10籃板,收下生涯第411次雙十,他第3節開局連續在弧頂和左側45度角飆進外線,彷彿回到過往時光,生涯最後的進球則出現在終場前49.7秒,後仰砍進20呎跳投,回防時露出燦爛笑容,場邊的獨行俠老闆庫班(Mark Cuban)也開心地高舉雙手慶祝。

創下為同一支球隊效力最久紀錄的諾威斯基,11日在馬刺主場迎來生涯最終戰役,賽前他看著聖城大螢幕上播放的致敬影片,眼淚再次潰堤,不斷用袖子抹去淚水,讓球迷看了既不捨又揪心。

雖然不在獨行俠主場,但每當諾威斯基來到場上或拿到球,馬刺球迷都會很捧場瘋狂歡呼,甚至高喊MVP,看到他沒能命中投籃還會發出惋惜的聲音;不過要把握「關門戰」爭取以較高名次進入季後賽的黑衫軍,倒是一點也沒鬆懈,這場比賽最多曾領先達22分,最後也以105比94取勝,鎖定西區第7,避免首輪就碰上衛冕軍勇士。

相較之下,早已無緣季後賽的獨行俠面對這場比賽只有一個重點,就是讓為球隊犧牲奉獻了21季的諾威斯基能完美告別賽場。「德國坦克」此役再次登上先發,整場21投8中攻下20分、10籃板的雙十數據,此役砍了2顆三分球,都出現在第3節開局。

諾威斯基末節打了8分鐘左右,命中了3記跳投,終場前49.7秒,他後仰砍進20呎跳投,成了他生涯最後一顆進球,他回防時露出燦爛笑容,板凳席上的隊友和老闆庫班也開心舉手慶祝。

