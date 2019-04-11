諾威斯基告別戰砍20+10　後仰投進最後一球燦笑創多項隊史第1

▲諾威斯基告別戰。（圖／CFP，下同）

記者游郁香／綜合報導

達拉斯招牌諾威斯基(Dirk Nowitzki)21年生涯在11日畫下句點，他在告別賽作客西區強敵馬刺，先發上陣砍下20分、10籃板，收下生涯第411次雙十，他第3節開局連續在弧頂和左側45度角飆進外線，彷彿回到過往時光，生涯最後的進球則出現在終場前49.7秒，後仰砍進20呎跳投，回防時露出燦爛笑容，場邊的獨行俠老闆庫班(Mark Cuban)也開心地高舉雙手慶祝。

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創下為同一支球隊效力最久紀錄的諾威斯基，11日在馬刺主場迎來生涯最終戰役，賽前他看著聖城大螢幕上播放的致敬影片，眼淚再次潰堤，不斷用袖子抹去淚水，讓球迷看了既不捨又揪心。

雖然不在獨行俠主場，但每當諾威斯基來到場上或拿到球，馬刺球迷都會很捧場瘋狂歡呼，甚至高喊MVP，看到他沒能命中投籃還會發出惋惜的聲音；不過要把握「關門戰」爭取以較高名次進入季後賽的黑衫軍，倒是一點也沒鬆懈，這場比賽最多曾領先達22分，最後也以105比94取勝，鎖定西區第7，避免首輪就碰上衛冕軍勇士。

相較之下，早已無緣季後賽的獨行俠面對這場比賽只有一個重點，就是讓為球隊犧牲奉獻了21季的諾威斯基能完美告別賽場。「德國坦克」此役再次登上先發，整場21投8中攻下20分、10籃板的雙十數據，此役砍了2顆三分球，都出現在第3節開局。

諾威斯基末節打了8分鐘左右，命中了3記跳投，終場前49.7秒，他後仰砍進20呎跳投，成了他生涯最後一顆進球，他回防時露出燦爛笑容，板凳席上的隊友和老闆庫班也開心舉手慶祝。

His final points.



What a ride. Thank you Dirk. pic.twitter.com/n8Deawl4aW — Dallas Mavericks (@dallasmavs) 2019年4月11日

賽後諾威斯基與馬刺主帥波波維奇(Gregg Popovich)熱情相擁，馬刺球迷的歡呼聲久久不斷，他高舉雙手致意，步下了他活躍了21年的籃球最高殿堂。

據StatMuse的統計，諾威斯基創下了多項隊史第1，包括為獨行俠出賽1522場例行賽、共打了51368分鐘、例行賽總得分31560分、11489籃板和1281記火鍋，以及例行賽總進球數11169顆、三分命中數1982顆、罰球命中數7240顆，全都是隊史最高紀錄。