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首屆Jr. NBA聯賽登場　全台92支國、高中勁旅拚爭冠

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▲Jr. NBA聯賽，馬建豪、陳力生。（圖／記者杜奕君攝）

▲Jr. NBA聯賽首度在台登場，馬建豪(右)、陳力生站台。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

首度「原汁原味」在台灣登場的第1屆Jr. NBA聯賽台北站賽事，將於6月5日至7月9日在台北體育館、新莊體育館開打，全台包括60支高中男籃勁旅、32支國中男女隊伍，將享受NBA等級的賽事，緯來體育台將全程轉播，送上賽事轉播。9日賽事記者會也請來馬建豪、陳力生兩位HBL球星站台。

Jr. NBA聯賽在全球行之有年，亦是NBA官方位全球青少年男女制定的專屬籃球計畫，此次首度在台舉辦的台北站賽事，高中組(僅男籃)部分限制為高1、高2在校生，國中則包括男女籃共32隊，國中組並每階段採取單淘汰制。

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9日賽事記者會上，包括今年在NBA夏洛特全明星賽期間，入選籃球無國界全球訓練營的松山高中前鋒馬建豪，以及獲選本學年HBL新人王的南山高中陳力生，都應邀出席站台。

同場出席的南山總教練許時清就表示，「很期待這樣的正規大賽，賽制不是一次打完，對於各隊今夏調整隊型會有幫助，年輕球員多打者類高張力比賽，對於心理層面的幫助也會很大。」

此次Jr. NBA聯賽將於6月5日至7月9日，分別於台北體育館(紅館)、新莊體育館開打，緯來體育台也將全程送上即時賽事轉播服務。

▲Jr. NBA聯賽，馬建豪、陳力生。（圖／記者杜奕君攝）

▲Jr. NBA聯賽首度在台舉辦，將有國、高中共計92支隊伍參賽。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： Jr. NBA聯賽緯來體育台籃球HBL馬建豪陳力生
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