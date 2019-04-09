玫瑰重返風城飆速？　羅斯經紀人：公牛聯繫就可談

▲羅斯本季重新打出表現後，今夏在自由市場身價有望看漲。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

本季重新打出令人尊敬及讚賞表現，羅斯(Derrick Rose)即便季末因右手肘傷勢提前報銷，但整體表現依舊亮眼，也讓今夏將成為自由球員的他身價看漲。羅斯所屬經紀人，也是昔日公牛首度3連霸時期主控阿姆斯壯(B.J. Armstrong)就表示，「不排除任何可能性，如果公牛來接觸我們，我們也願意展開對話協商。」

3月底因右手肘碎骨傷勢提前報銷，但羅斯本季平均18分、2.7籃板、4.3助攻，外帶高達48.2%投籃命中率及生涯最佳的37%三分球命中率，甚至還曾有單場「50分」壯舉，現年30歲的羅斯在經歷多年運動傷害纏身，上季甚至一度萌生退役念頭狀況下，確實這個賽季打出了令人讚嘆的優質表現。

請繼續往下閱讀...

這個賽季結束後，羅斯將恢復自由球員身分，這也讓他未來的動向引發關注，羅斯所屬的經紀人阿姆斯壯近日受訪時，甚至表態羅斯也有重返公牛可能性。

阿姆斯壯表示，「這不是秘密！在羅斯心中，芝加哥一直都在，我還不知道公牛會怎麼做，但如果球團接觸我們，我們願意展開對話協商。」

在2008年成為公牛史上首位「選秀狀元」，羅斯在芝加哥可說迎來了球員生涯高峰，不僅在2010-11賽季以22歲之齡成為NBA史上最年輕的年度MVP得主，更憑藉出色表現贏得「飆風玫瑰」稱號，當時甚至是聯盟頂尖控衛代表人物。

不過羅斯在2011-12賽季的季後賽遭遇嚴重左膝運動傷害，後續表現並不如傷前耀眼，後續輾轉尼克、騎士等隊，來到灰狼第2季終於重新打出優質身手。

▲羅斯當年在公牛曾是聯盟史上最年輕MVP。（圖／達志影像／美聯社）