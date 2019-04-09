運動雲

> >

玫瑰重返風城飆速？　羅斯經紀人：公牛聯繫就可談

ETtoday運動雲

▲▼羅斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅斯本季重新打出表現後，今夏在自由市場身價有望看漲。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

本季重新打出令人尊敬及讚賞表現，羅斯(Derrick Rose)即便季末因右手肘傷勢提前報銷，但整體表現依舊亮眼，也讓今夏將成為自由球員的他身價看漲。羅斯所屬經紀人，也是昔日公牛首度3連霸時期主控阿姆斯壯(B.J. Armstrong)就表示，「不排除任何可能性，如果公牛來接觸我們，我們也願意展開對話協商。」

3月底因右手肘碎骨傷勢提前報銷，但羅斯本季平均18分、2.7籃板、4.3助攻，外帶高達48.2%投籃命中率及生涯最佳的37%三分球命中率，甚至還曾有單場「50分」壯舉，現年30歲的羅斯在經歷多年運動傷害纏身，上季甚至一度萌生退役念頭狀況下，確實這個賽季打出了令人讚嘆的優質表現。

請繼續往下閱讀...

這個賽季結束後，羅斯將恢復自由球員身分，這也讓他未來的動向引發關注，羅斯所屬的經紀人阿姆斯壯近日受訪時，甚至表態羅斯也有重返公牛可能性。

阿姆斯壯表示，「這不是秘密！在羅斯心中，芝加哥一直都在，我還不知道公牛會怎麼做，但如果球團接觸我們，我們願意展開對話協商。」

在2008年成為公牛史上首位「選秀狀元」，羅斯在芝加哥可說迎來了球員生涯高峰，不僅在2010-11賽季以22歲之齡成為NBA史上最年輕的年度MVP得主，更憑藉出色表現贏得「飆風玫瑰」稱號，當時甚至是聯盟頂尖控衛代表人物。

不過羅斯在2011-12賽季的季後賽遭遇嚴重左膝運動傷害，後續表現並不如傷前耀眼，後續輾轉尼克、騎士等隊，來到灰狼第2季終於重新打出優質身手。

▲羅斯也曾在風城和霍伊柏格合作。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅斯當年在公牛曾是聯盟史上最年輕MVP。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 羅斯飆風玫瑰灰狼籃球NBA公牛
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁

JHBL戰在起點，迎向最熱血的籃球季

ETtoday運動雲

旗山老街買蔥油餅看到低胸口罩妹　1張70他讚嘆：看起來不錯吃

推薦閱讀

SBL／責任就是奪冠　蔣淯安拚年度MVP仍順其自然

影／女神維持體重沒問題　郭婞淳：專長就是逼死自己

影／擺脫負面情緒困擾　郭婞淳備戰東京奧運先用全大運暖身

沒傷卻整場被冰未上場　林書豪暴龍「信任危機」浮現

熱門新聞

日職／王柏融太火燙　軟銀先發東浜巨警戒他

NBA／阿豪膝傷仍疼痛　評估首輪第四戰復出？

林書豪卡位季後賽輪替陣容失利？　鮑威爾爆發有望擠進9人名單

日職／王柏融打擊、安打全隊第1　洋聯洋將名列前3

讚詹皇與韋德聯手的熱火最強　雷納德：防守他們成就今日的我

日職／大王成火腿打擊王　官方IG放帥照表彰

讀者回應

﻿

最新新聞

1中埔教頭感謝球員：我們一起學習

2桃猿吞3連敗　運彩看好勝統一獅

3喬丹獲現役球員評選「史上最佳」

4儀翔四強戰唯一台將　有望防郭艾倫

5川普以拒絕金援暫止古巴協議　

熱門新聞

1王柏融太火燙　軟銀東浜巨警戒他

2膝傷仍疼痛　阿豪首輪復出？

3林書豪卡位季後賽輪替陣容失利？

4王柏融打擊全隊第1　洋將名列前3

5雷納德：防守詹皇和韋德成就了我

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

黃恩賜生涯首勝　兄弟2比1退桃猿近期5戰全勝

戴資穎直落二山口茜奪今年首冠　三連霸到手！

04_07 兄弟 vs Lamigo 賽後，黃恩賜頂住Lamigo的兇猛打線，繳出5局無失分精彩表現，順利奪下首勝

04/07 統一 vs 富邦 六局下，范國宸生涯首支滿貫全壘打，為球隊扳平比數

詐騙惹到配音員扮布蘭妮反整他　上MTV節目嗨到忘我：再唱一首！

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

「一個民主國家要靠殺人撫慰人心」　《我們與惡的距離》關於自責與失控的眼淚

攝影師清明節挖開父親墳墓　全裸與屍骨合照感受生與死
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366