SBL／雙洋將融入佳　夏普季後賽復仇前東家金酒

▲夏普加入裕隆幫助球隊狂拉尾盤，收下年度第4名。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

季末出現雙洋將「全換」狀況的裕隆，7日在例行賽最終戰終於展現新洋將夏普、瓊斯的融合威力，夏普全場狂轟31分、18籃板、4抄截，瓊斯也有21分、9籃板穩定演出。賽後裕隆教頭李啟億也強調，「目前雙洋將的磨合狀況我很滿意，特別是夏普到來讓主控林韋翰的壓力減輕很多，團隊球的流動也好上許多。」

夏普到來後5戰拿下4勝，恐龍軍團在例行賽封關戰以7分戰勝達欣後，確定搶下年度第4名，在季後賽首輪取得1勝優勢，將對決年度第5的金酒。

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季後賽首輪就將對決前東家金酒，夏普賽後避談是否上演「復仇」戲碼，僅淡然表示，「很期待對決金酒，贏球是我現在唯一想著的事。」

裕隆執行教練李啟億表示，「夏普到來後裕隆5戰贏了4場，我認為最大的不同是林韋翰的工作減輕很多，團隊整體球的流動也好上許多，我認為夏普蠻適合我們，目前雙洋將的磨合也很不錯。」

▲裕隆林韋翰此戰因本季雙20數據受到表揚。（圖／籃協提供）

相較於裕隆贏得季後賽首輪1勝優勢，此戰輸球跌至年度第6名的達欣，首輪就將以0勝1敗狀態面對年度第3名的璞園。

達欣教頭范耿祥表示，「不可能每場都靠著梅奧這樣追分逆轉，到最後關頭才想到防守這根本來不及。至於首輪就面對璞園，我認為必須修正開賽全隊的鬆散態度。」

至於梅奧則說，「季後賽和例行賽不同，就是全新開始，既然處在0比1不利落後，就每場當成最後一戰來打。」

此戰兩軍最後決勝期白熱化對決，賽後也險些擦槍走火，達欣林宜輝與裕隆胡凱翔率先爆發口角，隨後達欣主控蘇翊傑也上前理論，但被教頭范耿祥擋下。所幸最終狀況並未擴大。

范耿祥賽後表示，「當下我正在和裁判握手，真的不知道怎麼就吵起來了，於是上前推開蘇翊傑。」

另外范總也幽默表示，「如果以後主場都是這種主場哨，那我就非常認同，這是很好的作法。」





▲達欣蘇翊傑、裕隆胡凱翔賽後險些爆發衝突。（圖／籃協提供）