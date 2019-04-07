拒絕讓公鹿搶單季60勝　籃網8人得分上雙轟垮龍頭

▲籃網羅素領軍撂倒聯盟龍頭公鹿。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

本季已經拿下59勝穩居例行賽龍頭，公鹿今日在當家一哥「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)因小腿傷勢缺陣情況下，在主場對上籃網踢到鐵板，在籃網全場8人得分達雙位數情況下，籃網133比128撂倒聯盟龍頭，也讓公鹿挑戰本季成為唯一單季60勝勁旅，還得在等等。

由於前役對上七六人小腿遭踢傷，公鹿一哥安戴托昆波此戰接受球隊安排休兵，但面對本季已經取得季後賽資格的籃網，公鹿可說一路陷入苦戰，兩軍大打進攻戰結果，籃網靠著明星主控羅素(D'Angelo Russell)25分、10助攻領軍，全隊共8人得分達雙位數，最終5分擊敗聯盟龍頭。

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不過好消息是「字母哥」傷勢應該並無大礙，安戴托昆波賽前熱身並未缺席，總教練巴登霍澤(Mike Budenholzer)則強調，「這並非刻意休兵，安戴托昆波前一戰被撞傷了小腿，今天賽前還有些疼痛感覺。」

公鹿此戰雖然輸球，59勝21敗戰績依舊傲視群雄，但要挑戰單季60勝壯舉，後續最後兩場例行賽仍有大好機會。

▲公鹿安戴托昆波此戰因小腿傷勢缺陣。（圖／CFP）