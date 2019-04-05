挺詹皇將捲土重來　柯瑞：但這聯盟無論有誰都很難贏

▲柯瑞(左)認為詹姆斯下季必定將率領湖人捲土重來。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

湖人5日與衛冕軍勇士交手，原本應該是詹姆斯(LeBron James)與柯瑞(Stephen Curry)對決的精彩戲碼，但由於詹皇例行賽提前休兵，加上湖人無緣季後賽情況下，勇士一面倒以18分大勝。但柯瑞仍強調，「相信詹姆斯下季仍將捲土重來，為下賽季重整旗鼓。不過這聯盟很艱難，無論隊裡有誰都很難贏得球賽。」

本季湖人無緣挺進西區季後賽，連帶也使詹姆斯連續8年挺進年度冠軍戰的紀錄告終，過去4年都與詹姆斯在最後冠軍決賽對決的勇士一哥柯瑞，卻選擇力挺詹皇將會再度奮起。

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柯瑞表示，「我很確定詹姆斯下個賽季一定會重整旗鼓並捲土重來，他沒打進季後賽的感覺就是很不一樣。」

「湖人本季經歷了一些傷病問題，還有詹姆斯加盟後，外界給予的超高期待。但凡事都需要一個過程，這個聯盟現在很艱難，隊裡無論有誰，要贏得比賽都是很難的。」柯瑞如此說道。

湖人本季至今戰績35勝44敗，西區排名第11位，這也是詹姆斯自2004-05賽季以來首度無緣季後賽，中斷了個人連續13季打入季後賽的紀錄，這同時也是湖人連續6季無緣西區季後賽。

▲詹姆斯本季無緣幫助湖人挺進西區季後賽。（圖／達志影像／美聯社）