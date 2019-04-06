星海哥表現回溫　海沃德明星賽後命中率飆破5成

▲海沃德面對溜馬之戰寫下百分百投籃命中率。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

經歷嚴重運動傷害後本季健康回歸，海沃德(Gordon Hayward)上半季的整體表現僅能算是平平而已。不過6日對上溜馬之戰，海沃德用單場9投9中，命中率百分之百的優質表現砍下21分，成為綠衫軍以20分大勝溜馬的關鍵功臣。此戰賽前，海沃德明星賽後17戰整體投籃命中率就高達51.9%，狀態可說是逐漸升溫。

「星海哥」海沃德6日對上溜馬之戰，成為塞爾提克自2009年以後，隊史首位單場至少出手8次以上，還能維持「百分百命中率」的球員，此戰海沃德全場9投9中，罰球線3罰全進，拿下21分、4籃板，成為贏球關鍵功臣。

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本季重新出發，海沃德季初雖被球隊賦予先發重任，但整體表現並不如預期，表現也確實和受傷前有段不小落差。但此戰賽前的下半季17戰，海沃德平均繳出11.5分、4.1籃板、3.1助攻，帳面數據雖和上半季相差無幾，但整體投籃命中率提升到51.9%，展現更高的場上效率值。

下半季海沃德整體表現逐漸找回狀態，對於即將迎接季後賽的塞爾提克來說，無疑是多了一位可用之兵，雖然目前海沃德整體狀態與受傷前的動輒20分的整體身手仍有差距，但逐漸找回攻擊自信的星海哥，絕對是綠衫軍板凳席的一大戰力。

▲海沃德下半季整體投籃命中率已經破5成。（圖／CFP）