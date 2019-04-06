運動雲

> >

星海哥表現回溫　海沃德明星賽後命中率飆破5成

ETtoday運動雲

▲▼海沃德(Gordon Hayward)。（圖／CFP）

▲海沃德面對溜馬之戰寫下百分百投籃命中率。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

經歷嚴重運動傷害後本季健康回歸，海沃德(Gordon Hayward)上半季的整體表現僅能算是平平而已。不過6日對上溜馬之戰，海沃德用單場9投9中，命中率百分之百的優質表現砍下21分，成為綠衫軍以20分大勝溜馬的關鍵功臣。此戰賽前，海沃德明星賽後17戰整體投籃命中率就高達51.9%，狀態可說是逐漸升溫。

「星海哥」海沃德6日對上溜馬之戰，成為塞爾提克自2009年以後，隊史首位單場至少出手8次以上，還能維持「百分百命中率」的球員，此戰海沃德全場9投9中，罰球線3罰全進，拿下21分、4籃板，成為贏球關鍵功臣。

請繼續往下閱讀...

本季重新出發，海沃德季初雖被球隊賦予先發重任，但整體表現並不如預期，表現也確實和受傷前有段不小落差。但此戰賽前的下半季17戰，海沃德平均繳出11.5分、4.1籃板、3.1助攻，帳面數據雖和上半季相差無幾，但整體投籃命中率提升到51.9%，展現更高的場上效率值。

下半季海沃德整體表現逐漸找回狀態，對於即將迎接季後賽的塞爾提克來說，無疑是多了一位可用之兵，雖然目前海沃德整體狀態與受傷前的動輒20分的整體身手仍有差距，但逐漸找回攻擊自信的星海哥，絕對是綠衫軍板凳席的一大戰力。

▲▼海沃德（Gordon Hayward）（圖／路透）

▲海沃德下半季整體投籃命中率已經破5成。（圖／CFP）

關鍵字： 海沃德塞爾提克綠衫軍NBA籃球星海哥
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁

JHBL戰在起點，迎向最熱血的籃球季

ETtoday運動雲

推薦閱讀

星海哥單場9投9中轟21分　海沃德百分百命中率宰溜馬

藍柏再扮屠龍手準絕殺　教練賽後竟說：戰術不是做給他

藍柏再度扮演「馴龍高手」　3.3秒三分彈準絕殺暴龍

柯瑞大秀不講理背後神妙傳　KD單刀爆扣湖人迷驚嘆

熱門新聞

大馬公開賽／戴資穎連拿6分直落二陳雨菲　復仇成功闖決賽

大馬公開賽／戴資穎、依瑟儂好友死敵對決　網憶林丹和李宗偉

日職／演出猛打賞　王柏融：多吸收對日本投手的資訊

日職／蕭一傑幫王柏融翻譯　日網友覺得好療癒

前進東京奧運　世界12強賽4/12台中記者會宣布賽程

中職／全猿主場插播王柏融3安猛打MVP表現　球迷都嗨了

讀者回應

﻿

最新新聞

1艾迪頓尬尼克斯　象、猿先發名單

2神準柯瑞40分　勇士制伏騎士反撲

3自打球受傷　林立6日重返一軍

43失誤不專注　郭阜林氣自己猶豫

5相隔20年塔提斯父子檔紅雀開轟

熱門新聞

1戴資穎直落二陳雨菲　復仇成功闖決賽

2戴資穎依瑟儂好友　網憶林丹、李宗偉

3栗山監督賽前暖心問候　王柏融回報

4蕭一傑幫柏融翻譯　日網友：療癒

5世界12強賽4/12台中記者會宣布賽程

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

告別廣廈全場高呼「林志傑！」　 霸氣野獸也淚崩了

04_04 富邦 vs Lamigo 七局下，小胖炸裂！前三次打擊製造五個出局數無妨，一掃陰霾全討回來！

王柏融日職首秀！出場曲、應援曲曝光

04_04 統一 vs 兄弟 七局下，黃衫軍攻勢再起，再攻下三分！

危險魔術意外失手！刀鋒刺穿手心 旁人秒嚇傻...魔術師：整到了吧XD

快速切換5種手寫字體！　文青拉長筆畫、非慣用手像小孩

《炮仔聲》惡媳肉體出軌小王！　淋浴被抓包不連戲「指甲變色了」

蔡依林首次合作練習生《怪美的》　秒變嫌棄臉：有沒有吃飯啊!?

正妹「10年罹8癌」細胞侵蝕病變　男友飛1500KM：我想給她一個家
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366