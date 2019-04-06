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藍柏再度扮演「馴龍高手」　3.3秒三分彈準絕殺暴龍

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▲黃蜂華克，暴龍西亞卡姆、雷納德。（圖／CFP）

▲黃蜂藍柏(左)、華克聯手替球隊晉級季後賽留下最後一線生機。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

黃蜂6日主場迎戰強敵暴龍，此戰黃蜂必須全力搶勝，才能保有晉級季後賽一線生機。兩軍前次交手就以不可思議三分絕殺暴龍的黃蜂搖擺人藍柏(Jeremy Lamb)，此戰再度扮演致勝功臣，在比賽剩下3.3秒時再度三分冷箭準絕殺，幫助黃蜂113比111勝出，黃蜂晉級季後賽仍有最後一線生機。

開賽暴龍就發揮猛烈攻勢，但地主黃蜂同樣火力凶猛，兩軍首節都拿下超過30分進帳，暴龍暫時以34比33領先。但第2節暴龍主力開始全力搶分，上半場打完以8分領先黃蜂。

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第3節黃蜂全力反撲，明星主控華克(Kemba Walker)一次切入高難度3分打，幫助地主球隊追成69平。隨後雙方展開激烈拉鋸，此節終了前1分22秒巴圖(Nicolas Batum)底線三分球幫助黃蜂超前1分。

此節剩下51.9秒時，林書豪因為不滿進攻時裁判未吹犯規抗議，反而吃下技術犯規，讓黃蜂此節打完反以90比86超前。

末節持續穩住小幅領先的黃蜂，終場前2分13秒又被暴龍西亞卡姆(Pascal Siakam)禁區強攻追到兩分差，隨後兩隊都無法再越雷池一步。

終場前38.2秒，西亞卡姆再度建功，左側三分線大膽出手命中，幫助暴龍1分反超前，但叫出暫停的黃蜂隨即由華克在剩下29.9秒切入得手重新超前，此時暴龍選擇相信當家一哥雷納德，終場前15秒翻身禁區強打得手，暴龍又逆轉超前1分。

終場前3.3秒，黃蜂藍柏再度飆進大號三分冷箭，與兩軍上次交手劇本如出一轍，藍柏再度扮演「馴龍高手」的強勢表現下，加上暴龍最後反撲雷納德外線出手未果，黃蜂就以兩分中斷了暴龍近期的5連勝。

黃蜂全場以黃蜂29分、6籃板、8助攻最佳，最後關頭也傳出關鍵助攻讓藍柏再當致勝英雄，而飆進關鍵三分彈的藍柏替補轟下22分、5籃板、4助攻，連兩戰上演準絕殺，堪稱最佳「屠龍手」。

暴龍全場以雷納德29分、6籃板、4助攻最佳，林書豪此戰得分掛零，僅有1籃板進帳。
▲黃蜂華克，暴龍西亞卡姆、雷納德。（圖／CFP） 

▲暴龍5連勝遭中斷，西亞卡姆此戰攻下14分。（圖／CFP）

關鍵字： 林書豪暴龍雷納德黃蜂華克NBA籃球
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