運動雲

> >

藍柏再扮屠龍手準絕殺　教練賽後竟說：戰術不是做給他

ETtoday運動雲

▲黃蜂藍柏。（圖／CFP）

▲黃蜂藍柏再度飆進致勝外線擊敗暴龍，賽後隊友潑水慶賀。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

能夠連續兩戰擊敗東區排名第2強敵暴龍，而且都是靠著自身不可思議準絕殺，黃蜂藍柏(Jeremy Lamb)6日用終場前3.3秒的三分冷箭氣走暴龍，堪稱本季最佳「屠龍手」。賽後黃蜂教頭布雷戈(James Borrego)竟透露，「原本最後一擊是要設定給華克(Kemba Walker)，但他在場上做出了正確的判斷，藍柏也投得太棒了。」

3月25日才用NBA近20年來第2遠的跨越半場「Logo shot」絕殺擊敗主場暴龍，6日藍柏再度如法炮製，終場前3.3秒的左側三分冷箭，在自家主場氣走暴龍，連續兩戰巧扮「屠龍手」，也幫助球隊仍有爭奪季後賽資格的一線生機。

請繼續往下閱讀...

此戰藍柏替補貢獻22分、5籃板、4助攻，與全場轟下29分、6籃板、8助攻的當家主控華克(Kemba Walker)合力挺住關鍵勝利。賽後藍柏也特別強調，「重點是華克傳出了非常棒的助攻，我才有機會能投進這記關鍵外線。」

黃蜂總教練布雷戈也透露，「其實原本的戰術並非設定給藍柏，而是要讓華克主攻，但華克在比賽中做出了正確的解讀，並創造空間給了隊友，讓空檔的藍柏有了出手機會。」

「藍柏的表現太棒了！他完成了我們對他的所有要求，他在第4節替我們打了一劑強心針。」布雷戈說道。

此戰除了藍柏再度扮演致勝英雄，當家主控華克此戰也將單季總得分突破2000分大關，來到2005分，這也是黃蜂隊史繼傳奇射手萊斯(Glen Rice)在1996-97賽季後，隊史第2位單季總得分能突破2000分的好手。

▲黃蜂華克，暴龍西亞卡姆、雷納德。（圖／CFP）

▲藍柏(左)與華克攜手保住球隊晉級季後賽最後生機。（圖／CFP）

關鍵字： 藍柏華克布雷戈黃蜂NBA籃球
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁

JHBL戰在起點，迎向最熱血的籃球季

ETtoday運動雲

大胸部女生的7種日常困擾　彎腰撿筆也能變大家的獵物

推薦閱讀

藍柏再度扮演「馴龍高手」　3.3秒三分彈準絕殺暴龍

柯瑞大秀不講理背後神妙傳　KD單刀爆扣湖人迷驚嘆

挺詹皇將捲土重來　柯瑞：但這聯盟無論有誰都很難贏

熱火「閃電俠」主場最終戰　美媒竟選擇取消轉播

熱門新聞

日職／演出猛打賞　王柏融：多吸收對日本投手的資訊

大馬公開賽／戴資穎、依瑟儂好友死敵對決　網憶林丹和李宗偉

前進東京奧運　世界12強賽4/12台中記者會宣布賽程

中職／全猿主場插播王柏融3安猛打MVP表現　球迷都嗨了

日職／蕭一傑幫王柏融翻譯　日網友覺得好療癒

日職／猛打賞王柏融勝利英雄上台　上澤直之用中文說謝謝

讀者回應

﻿

最新新聞

1紅襪堪稱歷史最慘衛冕軍開季

2王維中1.2局失1分　飆2K最速148

3潘威倫交手林晨樺　運彩看好統一

4KD不覺得詹皇沒打季後賽很奇怪

5又要組隊了？　詹皇、KD捂嘴密語

熱門新聞

1栗山監督賽前暖心問候　王柏融回報

2戴資穎依瑟儂好友　網憶林丹、李宗偉

3世界12強賽4/12台中記者會宣布賽程

4插播王柏融MVP表現　球迷嗨了

5蕭一傑幫柏融翻譯　日網友：療癒

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

告別廣廈全場高呼「林志傑！」　 霸氣野獸也淚崩了

04_04 富邦 vs Lamigo 七局下，小胖炸裂！前三次打擊製造五個出局數無妨，一掃陰霾全討回來！

王柏融日職首秀！出場曲、應援曲曝光

04_04 統一 vs 兄弟 七局下，黃衫軍攻勢再起，再攻下三分！

危險魔術意外失手！刀鋒刺穿手心 旁人秒嚇傻...魔術師：整到了吧XD

快速切換5種手寫字體！　文青拉長筆畫、非慣用手像小孩

《炮仔聲》惡媳肉體出軌小王！　淋浴被抓包不連戲「指甲變色了」

蔡依林首次合作練習生《怪美的》　秒變嫌棄臉：有沒有吃飯啊!?

正妹「10年罹8癌」細胞侵蝕病變　男友飛1500KM：我想給她一個家
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366