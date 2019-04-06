藍柏再扮屠龍手準絕殺　教練賽後竟說：戰術不是做給他

▲黃蜂藍柏再度飆進致勝外線擊敗暴龍，賽後隊友潑水慶賀。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

能夠連續兩戰擊敗東區排名第2強敵暴龍，而且都是靠著自身不可思議準絕殺，黃蜂藍柏(Jeremy Lamb)6日用終場前3.3秒的三分冷箭氣走暴龍，堪稱本季最佳「屠龍手」。賽後黃蜂教頭布雷戈(James Borrego)竟透露，「原本最後一擊是要設定給華克(Kemba Walker)，但他在場上做出了正確的判斷，藍柏也投得太棒了。」

3月25日才用NBA近20年來第2遠的跨越半場「Logo shot」絕殺擊敗主場暴龍，6日藍柏再度如法炮製，終場前3.3秒的左側三分冷箭，在自家主場氣走暴龍，連續兩戰巧扮「屠龍手」，也幫助球隊仍有爭奪季後賽資格的一線生機。

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此戰藍柏替補貢獻22分、5籃板、4助攻，與全場轟下29分、6籃板、8助攻的當家主控華克(Kemba Walker)合力挺住關鍵勝利。賽後藍柏也特別強調，「重點是華克傳出了非常棒的助攻，我才有機會能投進這記關鍵外線。」

黃蜂總教練布雷戈也透露，「其實原本的戰術並非設定給藍柏，而是要讓華克主攻，但華克在比賽中做出了正確的解讀，並創造空間給了隊友，讓空檔的藍柏有了出手機會。」

「藍柏的表現太棒了！他完成了我們對他的所有要求，他在第4節替我們打了一劑強心針。」布雷戈說道。

此戰除了藍柏再度扮演致勝英雄，當家主控華克此戰也將單季總得分突破2000分大關，來到2005分，這也是黃蜂隊史繼傳奇射手萊斯(Glen Rice)在1996-97賽季後，隊史第2位單季總得分能突破2000分的好手。

▲藍柏(左)與華克攜手保住球隊晉級季後賽最後生機。（圖／CFP）