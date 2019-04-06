神準柯瑞狂飆40分　勇士驚險制伏騎士末節大反撲

▲柯瑞狂轟40分領勝勇士。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

戴上隱形眼鏡的柯瑞(Stephen Curry)，真的有夠神準！6日主場迎戰騎士，咖哩小子全場狂飆9記三分球在內的40分外帶6籃板、7助攻，幫助勇士驚險挺過騎士末節強力反撲，最終勇士120比114勝出，幫助灣區大軍取得近期4連勝。

勇士此戰面對過去4年在總冠軍對決的騎士，但本季的騎士在詹姆斯(LeBron James)離隊後，早已進入改朝換代的重建階段，也老早退出季後賽競爭行列。

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此戰勇士主場迎敵，開賽就發揮強大火力，上半場柯瑞與小將庫克(Quinn Cook)頻頻外線開火，柯瑞首節進帳18分之多，第2節輪到庫克三分球4投4中，幫助勇士上半場就取得超過20分領先優勢。

但一路大幅落後的騎士，末節竟上演驚人反撲，新秀塞克斯頓(Collin Sexton)連拿5分帶領下，甚至一度追成僅3分落後，所幸關鍵時刻柯瑞再度扮演救世主，在他招牌三分球穩住勝果情況下，最終勇士驚險6分勝出。

柯瑞全場狂轟40分、6籃板、7助攻，三分球12投9中依舊神準，格林(Draymond Green)20分、8籃板、5助攻。

騎士方面塞克斯頓轟下全隊最高27分外帶4助攻，越見成熟表現可說是騎士本季最大收穫。

勇士此戰勝出後收下4連勝，近10戰笑擁8勝也證明球隊本季依舊具備衛冕爭冠實力。

▲騎士新秀塞克斯頓成為球隊本季最大收穫。（圖／CFP）