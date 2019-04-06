運動雲

> >

神準柯瑞狂飆40分　勇士驚險制伏騎士末節大反撲

ETtoday運動雲

▲勇士柯瑞、騎士塞克斯頓。（圖／CFP）

▲柯瑞狂轟40分領勝勇士。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

戴上隱形眼鏡的柯瑞(Stephen Curry)，真的有夠神準！6日主場迎戰騎士，咖哩小子全場狂飆9記三分球在內的40分外帶6籃板、7助攻，幫助勇士驚險挺過騎士末節強力反撲，最終勇士120比114勝出，幫助灣區大軍取得近期4連勝。

勇士此戰面對過去4年在總冠軍對決的騎士，但本季的騎士在詹姆斯(LeBron James)離隊後，早已進入改朝換代的重建階段，也老早退出季後賽競爭行列。

請繼續往下閱讀...

此戰勇士主場迎敵，開賽就發揮強大火力，上半場柯瑞與小將庫克(Quinn Cook)頻頻外線開火，柯瑞首節進帳18分之多，第2節輪到庫克三分球4投4中，幫助勇士上半場就取得超過20分領先優勢。

但一路大幅落後的騎士，末節竟上演驚人反撲，新秀塞克斯頓(Collin Sexton)連拿5分帶領下，甚至一度追成僅3分落後，所幸關鍵時刻柯瑞再度扮演救世主，在他招牌三分球穩住勝果情況下，最終勇士驚險6分勝出。

柯瑞全場狂轟40分、6籃板、7助攻，三分球12投9中依舊神準，格林(Draymond Green)20分、8籃板、5助攻。

騎士方面塞克斯頓轟下全隊最高27分外帶4助攻，越見成熟表現可說是騎士本季最大收穫。

勇士此戰勝出後收下4連勝，近10戰笑擁8勝也證明球隊本季依舊具備衛冕爭冠實力。

▲勇士柯瑞、騎士塞克斯頓。（圖／CFP）

▲騎士新秀塞克斯頓成為球隊本季最大收穫。（圖／CFP）

關鍵字： 柯瑞勇士咖哩NBA籃球騎士塞克斯頓NBA籃球
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁

JHBL戰在起點，迎向最熱血的籃球季

ETtoday運動雲

推薦閱讀

星海哥表現回溫　海沃德明星賽後命中率飆破5成

星海哥單場9投9中轟21分　海沃德百分百命中率宰溜馬

藍柏再扮屠龍手準絕殺　教練賽後竟說：戰術不是做給他

藍柏再度扮演「馴龍高手」　3.3秒三分彈準絕殺暴龍

熱門新聞

大馬公開賽／戴資穎連拿6分直落二陳雨菲　復仇成功闖決賽

大馬公開賽／戴資穎、依瑟儂好友死敵對決　網憶林丹和李宗偉

日職／演出猛打賞　王柏融：多吸收對日本投手的資訊

日職／蕭一傑幫王柏融翻譯　日網友覺得好療癒

前進東京奧運　世界12強賽4/12台中記者會宣布賽程

中職／全猿主場插播王柏融3安猛打MVP表現　球迷都嗨了

讀者回應

﻿

最新新聞

1艾迪頓尬尼克斯　象、猿先發名單

2神準柯瑞40分　勇士制伏騎士反撲

3自打球受傷　林立6日重返一軍

43失誤不專注　郭阜林氣自己猶豫

5相隔20年塔提斯父子檔紅雀開轟

熱門新聞

1戴資穎直落二陳雨菲　復仇成功闖決賽

2戴資穎依瑟儂好友　網憶林丹、李宗偉

3栗山監督賽前暖心問候　王柏融回報

4蕭一傑幫柏融翻譯　日網友：療癒

5世界12強賽4/12台中記者會宣布賽程

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

告別廣廈全場高呼「林志傑！」　 霸氣野獸也淚崩了

04_04 富邦 vs Lamigo 七局下，小胖炸裂！前三次打擊製造五個出局數無妨，一掃陰霾全討回來！

王柏融日職首秀！出場曲、應援曲曝光

04_04 統一 vs 兄弟 七局下，黃衫軍攻勢再起，再攻下三分！

危險魔術意外失手！刀鋒刺穿手心 旁人秒嚇傻...魔術師：整到了吧XD

快速切換5種手寫字體！　文青拉長筆畫、非慣用手像小孩

《炮仔聲》惡媳肉體出軌小王！　淋浴被抓包不連戲「指甲變色了」

蔡依林首次合作練習生《怪美的》　秒變嫌棄臉：有沒有吃飯啊!?

正妹「10年罹8癌」細胞侵蝕病變　男友飛1500KM：我想給她一個家
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366