運動雲

> >

SBL／夏普狂轟31分、林韋翰14助攻　裕隆搶下年度第4

ETtoday運動雲

▲裕隆呂政儒、林韋翰、郭昭男。（圖／籃協提供）

▲林韋翰單場猛傳14次助攻，替裕隆鎖住關鍵勝果。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

第16季SBL例行賽最終一戰，達欣vs.裕隆上演一場「誰是第4名」之爭，贏球者將取得年度排名第4，首輪例行賽也自動先獲得1勝優勢，輸球者則將掉到年度第6名。裕隆開賽就挾著主場氣勢打出22比5猛攻，在夏普砍下31分、18籃板，林韋翰單場猛傳14助攻帶領下，裕隆94比87勝出搶下年度第4席次。

開賽前5分鐘裕隆氣勢如虹，打出22比5猛烈攻勢令達欣無力招架。但首節中後段達欣超級洋將梅奧終於開始飆分，帶起達欣一波12比3猛烈反擊，但首節打完裕隆就取得34比21領先。

請繼續往下閱讀...

第2節裕隆持續靠著雙洋將飆分，在瓊斯、夏普半場分別拿下18及13分帶領下，裕隆前兩節打完取得53比42超前。

下半場裕隆洋將戰力依舊持續穩定發揮，瓊斯一次快攻精彩拉桿進球，加上呂政儒罰球建功，隨後夏普又在此節剩下2分28秒時雙手重扣，裕隆此時已經手握20分領先優勢，隨後更將差距擴大至22分之多，3節打完裕隆仍以78比58大幅領先。

末節達欣一度展現追分氣勢，主控蘇翊傑頻頻切入撕裂裕隆防線情況下，達欣打出一波9比2反擊，即便終場前4分34秒達欣麥克連直接撂倒周柏臣，前者被吹判違反運動道德犯規，但達欣仍靠著溫立煌3分打建功，加上林宜輝快攻得手，終場前1分55秒追成僅6分差距。

終場前1分17秒林冠綸招牌三分冷箭再度出爐，達欣此時僅剩3分落後，暫停過後裕隆先由呂政儒兩罰穩住局面，隨後達欣雖發生失誤，但呂政儒也出現進攻犯規，但周柏臣在僅剩23.8時快攻放進兩分，達欣最終三分反撲未果，裕隆就以7分勝出，拿下年度第4名。
▲富邦張宗憲，裕隆呂政儒、夏普。（圖／籃協提供）

▲夏普繳出31分、18籃板，幫助裕隆封關戰搶下年度第4名。（圖／籃協提供）

關鍵字： 林韋翰瓊斯夏普裕隆SBL達欣梅奧主場周籃球
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁

JHBL戰在起點，迎向最熱血的籃球季

ETtoday運動雲

推薦閱讀

表態仍會看NBA季後賽　詹皇：今夏讓身體回到120%狀態

連續20戰猛繳雙10數據　恩比德隊史齊名惡漢巴克利

27分鐘轟20+10+5+3　恩比德上演屠牛秀奪單季50勝

拒絕讓公鹿搶單季60勝　籃網8人得分上雙轟垮龍頭

熱門新聞

影／大馬公開賽／戴資穎直落二山口茜奪今年首冠　三連霸到手！

中職／李振昌二軍投1局僅9球　陳家駒用禁棒被趕罰5萬

日職／安打數、打擊率全隊最佳　王柏融：把球打強

羅志祥女友周揚青「坐詹姆斯旁」看球！　還偷拍詹皇喝飲料

張育成替補守二壘　前兄弟洋砲艾銳克返美第一場就開轟

日職／直擊全壘打牆二壘安打　王柏融連3戰掃長打

讀者回應

﻿

最新新聞

1黃恩賜生涯首勝　兄弟2比1退桃猿

2中職／陳鏞基單場雙響砲剋富邦

3企聯射箭　彭家楙個人賽4連勝

4夏普轟31分　裕隆搶關鍵年度第4

5詹皇：今夏會讓身體回到120%狀態

熱門新聞

1戴資穎直落二山口茜　三連霸到手！

2李振昌好投 陳家駒禁棒被趕罰5萬

3王柏融安打數、打擊率全隊最佳

4羅志祥女友「坐詹姆斯旁」看球

5張育成替補　前兄弟艾銳克開轟

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

戴資穎10年生涯宣言 東京奧運無論是否奪金，都會退休

04_05 兄弟 vs Lamigo 七局上，李茲的失控球直往王威晨的後方去，李茲趕緊以手勢表示抱歉

04_05 兄弟 vs Lamigo 二局上，張志豪將球擊到異次元空間，外野手也看不到球，判為場地二安

04_05 兄弟 vs Lamigo 一局下，王勝偉險些演出6星守備，攔下要穿出去的安打球，漂亮轉身傳一壘

年收上億大老闆改當Uber司機　載完第一趟停路邊爆哭20分鐘

香港男切陽具「3次手術」做回女人　創組織+監製跨性別影片重拾信心

蔡依林扯衣領差點親到練習生！　青春有你舞台合作《怪美的》暴動啦

影／拔菜總部行動劇「炸平總統府」　發射2導彈自誇：實在是太準了

阿嬤戴金毛用英文玩視訊交友　被問年紀急找翻譯：圖N弟啦
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366