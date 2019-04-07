SBL／夏普狂轟31分、林韋翰14助攻　裕隆搶下年度第4

▲林韋翰單場猛傳14次助攻，替裕隆鎖住關鍵勝果。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

第16季SBL例行賽最終一戰，達欣vs.裕隆上演一場「誰是第4名」之爭，贏球者將取得年度排名第4，首輪例行賽也自動先獲得1勝優勢，輸球者則將掉到年度第6名。裕隆開賽就挾著主場氣勢打出22比5猛攻，在夏普砍下31分、18籃板，林韋翰單場猛傳14助攻帶領下，裕隆94比87勝出搶下年度第4席次。

開賽前5分鐘裕隆氣勢如虹，打出22比5猛烈攻勢令達欣無力招架。但首節中後段達欣超級洋將梅奧終於開始飆分，帶起達欣一波12比3猛烈反擊，但首節打完裕隆就取得34比21領先。

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第2節裕隆持續靠著雙洋將飆分，在瓊斯、夏普半場分別拿下18及13分帶領下，裕隆前兩節打完取得53比42超前。

下半場裕隆洋將戰力依舊持續穩定發揮，瓊斯一次快攻精彩拉桿進球，加上呂政儒罰球建功，隨後夏普又在此節剩下2分28秒時雙手重扣，裕隆此時已經手握20分領先優勢，隨後更將差距擴大至22分之多，3節打完裕隆仍以78比58大幅領先。

末節達欣一度展現追分氣勢，主控蘇翊傑頻頻切入撕裂裕隆防線情況下，達欣打出一波9比2反擊，即便終場前4分34秒達欣麥克連直接撂倒周柏臣，前者被吹判違反運動道德犯規，但達欣仍靠著溫立煌3分打建功，加上林宜輝快攻得手，終場前1分55秒追成僅6分差距。

終場前1分17秒林冠綸招牌三分冷箭再度出爐，達欣此時僅剩3分落後，暫停過後裕隆先由呂政儒兩罰穩住局面，隨後達欣雖發生失誤，但呂政儒也出現進攻犯規，但周柏臣在僅剩23.8時快攻放進兩分，達欣最終三分反撲未果，裕隆就以7分勝出，拿下年度第4名。



▲夏普繳出31分、18籃板，幫助裕隆封關戰搶下年度第4名。（圖／籃協提供）