表態仍會看NBA季後賽　詹皇：今夏讓身體回到120%狀態

▲雖然無緣打進季後賽，詹姆斯仍將關注季後賽戰況。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

雖然已經確定與本季季後賽無緣，但湖人當家球星詹姆斯(LeBron James)在過去13季都闖進季後賽情況下，究竟該如何面對這個「空閒」的夏季休賽期，可說格外引發關注。對此詹皇近日受訪時強調，「我太熱愛籃球了，一定會看這次的季後賽，另外我也會專注讓我的身體恢復到120%的狀態。」

湖人本季早早「收工」，確定無緣闖進西區季後賽，這也讓天王球星詹姆斯過去連續13季打入季後賽，所屬球隊連8季闖進年度總冠軍戰的輝煌紀錄就此告終。但詹姆斯對於紫金軍團的未來，顯然還是充滿高度光明期待。

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詹姆斯除了表態仍將全力幫助湖人爭冠，另外也強調對於制服組今夏的補強動作充滿期待。另外他也強調，「我不是那種沒打進季後賽就不看的人，我太熱愛籃球了，因此還是會看這次的季後賽。」

至於該如何度過這個難得的漫長休賽期，詹姆斯透露，「既然休息時間很長，這反而讓我有機會專注自我，讓我的身體恢復到120%的狀態，光是想到這些就讓我很激動。」

本季詹姆斯一度因鼠蹊部拉傷，連續缺陣職業生涯最長的17場比賽，但整季仍繳出27.4分、8.5籃板、8.3助攻的頂尖表現。

▲詹姆斯強調今夏將鍛鍊出更好的狀態迎接新賽季。（圖／CFP）