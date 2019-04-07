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27分鐘轟20+10+5+3　恩比德上演屠牛秀奪單季50勝

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▲七六人恩比德、瑞迪克。（圖／CFP）

▲七六人恩比德繳高效率數據，幫助七六人奪下本季50勝。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

前役被安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)與公鹿給比下輸球，七六人「大帝」恩比德(Joel Embiid)7日拿公牛開刀，前進芝加哥的比賽，恩比德上場27分46秒，就高效率進帳20分、10籃板、5助攻、3阻攻，最終116比96痛宰公牛順利終止3連敗，也收下本季第50場例行賽勝利。

前一戰遭「字母哥」搞翻，球隊也苦吞難堪3連敗，恩比德今天在客場挑戰公牛之戰展現強勢求勝決心，雖然開賽公牛曾以10比6領先，但七六人在當家射手瑞迪克(JJ Redick)火力支援下，半場打完以8分領先。

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第3節七六人輪到哈里斯(Tobias Harris)發威，在他帶起一波10比2攻勢下，七六人一度領先達20分之多，七六人在恩比德、瑞迪克及哈里斯聯手下，3節打完手握多達18分領先。

末節瑞迪克持續飆分，公牛反撲無力，最終比賽提前分出勝負，七六人以20分之差狂勝，也終結近期一波3連敗低潮。

瑞迪克轟下全隊最高23分，恩比德20分、10籃板、5助攻、3阻攻，哈里斯則是16分、6籃板、5助攻。

七六人此戰贏球後，正好拿下本季團隊第50勝，這也是隊史近33年來，首度連兩季拿下50勝。目前七六人50勝30敗戰績仍穩居東區第3位。

▲七六人恩比德、瑞迪克。（圖／CFP）

▲瑞迪克神準演出，助球隊屠牛終止3連敗。（圖／CFP）

關鍵字： 恩比德七六人大帝推特王籃球NBA瑞迪克公牛
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