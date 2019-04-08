暴龍西亞卡姆OT關鍵三分領勝　熱火晉級季後賽陷絕境

▲暴龍西亞卡姆延長賽殺出，幫助球隊本季橫掃熱火。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

賽前暫居東區第9位的熱火，8日對上東區第2勁敵暴龍，對最後3場例行賽要拚進季後賽場場關鍵的南灘軍團來說，本季前3次對決暴龍「全輸」情況下，此戰前3節打完熱火甚至還以1分領先，但末節雷納德(Kawhi Leonard)領暴龍全力扳平，延長賽西亞卡姆關鍵三分球澆熄熱火反撲，暴龍最終117比109勝出，熱火要爭取季後賽希望幾乎破滅。

此戰開賽熱火就有奇兵殺出，板凳出發的大中鋒懷特塞德(Hassan Whiteside)8投7中拿下14分，幫助熱火一路強勢取得領先，但暴龍靠著西亞卡姆(Pascal Siakam)不斷搶分，加上射手格林(Danny Green)三分冷箭追分，但隨後熱火穩住陣腳，上半場打完取得57比50領先。

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第3節雙方展開激烈對決，熱火一度領先達到13分之多，但暴龍一哥雷納德此時也加入搶分，暴龍在小賈索(Marc Gasol)跳投得手後，一度追成僅1分差，此時近況火熱的熱火射手威特斯(Dion Waiters)三分線外開火，又讓南灘軍團手握4分超前。

但雷納德仍持續發揮穩定單打本領，一次精彩3分打得手後，隨後格林抄掉「閃電俠」韋德(Dwyane Wade)運球後，快攻雙手爆扣振奮全隊士氣，暴龍也正式以1分超前。

▲雷納德穩健發揮擊敗熱火。（圖／CFP）

末節雙方戰況呈現膠著，雙方多次互換領先，雷納德連續兩記三分球又讓暴龍迎頭趕上，終場前58.1秒雷納德關鍵兩罰俱中，暴龍追成103平局面，隨後雙方搶攻未果，比賽進入延長。

延長賽暴龍先由格林連拿5分，但熱火也靠著韋德三分球回應，此時西亞卡姆切入得手，助暴龍掌握4分領先。熱火此時又陷入進攻當機，暴龍羅瑞(Kyle Lowry)一次切入疑似走步，裁判卻未響哨，反而讓西亞卡姆在終場前39.1秒補上一記底角三分彈奠定勝果，暴龍延長賽打出14比6猛烈攻勢，完成本季「橫掃」熱火壯舉。

暴龍西亞卡姆此戰拿下23分、10籃板，雷納德也有22分，射手格林攻下5記三分球在內的21分。而林書豪此戰完全未獲上場機會，整場坐足板凳。

熱火方面，老將韋德為了季後賽奮力一搏，以5成命中率砍下全隊最高21分、5助攻，但延長賽團隊攻勢熄火，造成最終輸球不利局面。

▲「閃電俠」韋德完全燃燒，但熱火此戰輸球晉級季後賽機會越來越渺茫。（圖／CFP）