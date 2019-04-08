SBL／季後賽首輪對戰組合確定　13日板體戰鼓再起

▲夏普將代表裕隆季後賽首輪碰頭前東家金酒，成為首輪最大話題。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

SBL至今16季以來最多的單季6循環、共126場例行賽正式結束。隨之而來的就將是季後賽的正式展開。本次季後賽仍維持7取6模式，年度排名1、2位的富邦、台啤輪空，由例行賽第3璞園交手第6達欣，第4裕隆對決第5金酒，高順位球隊首輪將帶著1勝進行4戰3勝制賽程，季後賽首輪將於13日正式開打。

例行賽最終戰在裕隆有驚無險擊敗達欣後，裕隆終於如願拿下例行賽第4，而落敗的達欣則落居第6位，這也代表著本季晉級季後賽隊伍依名次分別為：富邦、台啤、璞園、裕隆、金酒、達欣，而台銀則是連3季墊底無緣季後賽。

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▲下半季陷入低潮的金酒，本土當家球星于煥亞必須挺身而出。（圖／籃協提供）

由於本季SBL季後賽仍採取1、2名直接晉級第2輪，季後賽首輪將由第3的璞園將對決第6達欣，第4裕隆則將交手第5金酒，首輪高順位球隊將帶著1勝，進行「4戰3勝」激鬥。

此次SBL季後賽首輪將於13日點燃戰火，比賽場地仍在板橋體育館，對於裕隆vs.金酒這個組合來說，裕隆近期兩名新加盟洋將夏普、瓊斯與團隊配合已經漸入佳境，反觀金酒卻在下半季長期陷入低潮僅拿兩勝，與開季一度雄霸聯盟龍頭氣勢不可相提並論。

▲強森是否能助璞園挺過季後賽首輪，成為觀戰重點。（圖／籃協提供）

此系列兩軍交手，金酒能否即時找回球隊攻守節奏，絕對就是關鍵，另外夏普面對前東家金酒是否上演「復仇」戲碼，也將是觀戰重點。

至於璞園vs.達欣方面，兩名NBA等級洋將梅奧、強森將再度對決，本季面對梅奧打得特別來勁的強森，是否能幫助衛冕軍挺進季後賽第2輪，而達欣在超級洋將梅奧加持下，又能否撂倒難纏的璞園，也將是精彩戲碼。

▲梅奧將幫助達新挑戰衛冕軍璞園。（圖／籃協提供）