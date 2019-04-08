SBL／責任就是奪冠　蔣淯安拚年度MVP仍順其自然

▲蔣淯安是本季SBL例行賽年度MVP熱門人選。（圖／記者季相儒攝）

記者杜奕君／台北報導

從習慣顧好自我本分，到本季扛起台啤隊長重任，台啤當家主控蔣淯安8日出席代言品牌UNDER ARMOUR最新科技新品RUSH系列服飾活動時，強調對即將到來的季後賽目標明確，就是要鎖定本季年度總冠軍。此外問鼎年度MVP呼聲極高情況下，蔣淯安仍謙虛表示，「一切順其自然，扮演好該有的角色最重要。」

SBL第16季季後賽將於4月13日開打，年度戰績排名高居第2位的台啤雖然首輪自動晉級輪空，但全隊仍於今日展開季後賽備戰集訓。其中身為隊長與後場核心的蔣淯安，更肩負著綠衫軍爭冠的重責大任。

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蔣淯安表示，「這次的目標很明確，就是先打進冠軍戰，然後拿下年度總冠軍。雖然距離4強戰還有大約兩周時間，但從此刻開始我會提醒自己與全隊，千萬不可掉以輕心，每次練習都當作季後賽實戰來打。」

本季明顯展現一哥霸氣，蔣淯安場上表現甚至也被視為第16季「年度MVP」熱門人選，對此蔣淯安表示，「個人獎項我還是順其自然，重點是幫助團隊奪冠，今年我認為自己的責任心有加強，身為隊長不只是把自己的球打好，更要成為教練團與隊友之間的橋樑，努力讓團隊更好。」

不過蔣淯安也透露，「季末自己的狀態確實有些下滑，多少跟漫長賽季出現疲勞感有關，但接下來季後賽硬戰即將到來，我會努力調整以最佳狀態來迎接挑戰。」

▲蔣淯安(右3)本季目標鎖定為台啤奪冠。（圖／記者季相儒攝）