女神維持體重沒問題　郭婞淳：專長就是逼死自己

▲維持體重沒問題，郭婞淳(左3)笑稱專長就是逼死自己。（圖／記者季相儒攝）

記者杜奕君／台北報導

「舉重女神」郭婞淳8日為代言品牌UNDER ARMOUR最新科技新品RUSH系列服飾站台，自去年12月後就未參與正式比賽的她，目前也積極調整備戰全大運、亞錦賽，目標就是在明年的東京奧運一舉奪金。郭婞淳也提到為維持59公斤量級，自己在體重維持上也下了不少苦心，甚至笑稱自己訓練專長就是「逼死自己」。

與李智凱、蔣淯安及張志豪共同為UA最新科技服飾RUSH系列站台，4位台灣體壇頂尖運動員也各自暢談了自己的距離完美的1%努力目標。鎖定東京奧運舉重金牌的郭婞淳就說，「體重控制是我目前的一大努力目標，為了在各方面和世界頂尖好手較量，我很需要這1%的努力來贏得最終勝利。」

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不過郭婞淳也強調，「體重維持在59公斤對我來說並非太大問題，加上經過這些年歷練，已經懂得用正面態度思考，就算第1、2把沒起，第3把仍可以穩住。」

近期已經積極備戰，希望補足過去3個月未參加正式比賽訓練量的郭婞淳笑說，「雖然年紀增長，訓練後容易疲勞，但我的物理治療師都說我的專長就是逼死自己。」

▲郭婞淳備戰東京奧運，接下來的全大運將先是暖身第一步。（圖／記者季相儒攝）