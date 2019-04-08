沒傷卻整場被冰未上場　林書豪暴龍「信任危機」浮現

▲林書豪對熱火之戰整場未打，整體狀態堪慮。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

暴龍8日於延長賽艱辛擊退熱火，此戰包括格林(Danny Green)、西亞卡姆(Pascal Siakam)延長賽領軍打出14比6猛攻，成為贏球關鍵功臣。但此戰另外一大焦點則是林書豪在健康無虞情況下，整場未獲任何上場機會，這也是林書豪在經歷林來瘋熱潮後，生涯第2度在健康狀態下整場未打，在球隊的定位似乎浮現危機。

本季在季中與老鷹協議買斷後加盟暴龍，林書豪至今的融入狀況並不算太好，特別是整體三分投射狀況始終不理想，無法適應暴龍無球跑動打法的狀況下，林書豪甚至只能成為球隊的第3控衛選擇，也讓其上場時間極不穩定。

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此戰暴龍總教練納斯(Nick Nurse)全場僅以9人輪替，備戰調整季後賽意味相當濃厚，而林書豪此時被整場「DNP」(登錄卻未上場)，多少也顯現了現階段他並非教練團屬意的主要輪替陣容。

林書豪過去3戰上場時間都不到18分鐘，合計僅拿7分、5籃板、1助攻，在球隊的角色及定位越來越不明確情況下，此戰完全未獲上場機會，對林書豪來說已經是一大警訊。

經歷「林來瘋」熱潮後，林書豪過去在2015年效力湖人時，林書豪由於並非球隊重建核心，也曾有登錄但整場未打狀況，此次再度出現這種狀況，顯然林書豪在球隊的重要性出現了不小的信任危機。

面對季後賽在即，林書豪還是得做好準備，特別是外線的果決度及信心必須再做提升，才有可能在用兵更加謹慎的季後賽戰場，重新獲得更多上場機會，否則現階段的狀況，可能讓林書豪的上場時間與機會持續受到壓縮。

▲林書豪加盟暴龍以來並未被定位在主力輪替陣容中。（圖／路透社）