擺脫負面情緒困擾　郭婞淳備戰東京奧運先用全大運暖身

▲郭婞淳備戰東京奧運，接下來的全大運將先是暖身第一步。（圖／記者季相儒攝）

記者杜奕君／台北報導

「舉重女神」郭婞淳8日應代言品牌UNDER ARMOUR之邀，與「鞍馬王子」李智凱、SBL台啤當家主控蔣淯安及中信兄弟強打張志豪連袂化身「UA戰隊」，為最新RUSH科技裝備站台加持。背負國人東京奧運奪金期待的郭婞淳，也強調將以即將登場的全大運作為暖身，備戰23日將上場的舉重亞錦賽。

全力為2020年東京奧運舉重59公斤量級奪金奮戰，「舉重女神」郭婞淳近日持續備戰苦練，將以即將登場的全大運為暖身，接續後續於大陸寧波舉辦的舉重亞錦賽，為明年的東京奧運調整至最佳狀態。

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自去年12月卡達盃舉重賽後，超過3個月未參與正式賽事的郭婞淳，目前調整狀況顯然仍相當不錯，她也透露教練林敬能特別讓郭婞淳自己安排訓練課表，為備戰全大運、亞錦賽持續努力。

郭婞淳表示，「大運會算是先暖身，畢竟我3個多月沒比賽，加上去年12月左膝注射PRP治療後仍然會有些疼痛，目前的訓練重點會放在補足過去的訓練量不足。」

一路從世大運、亞運都順利奪下金牌榮耀，甚至締造世界新紀錄的誕生，郭婞淳不諱言，接下來的目標就是放在奧運會奪金。

「其實以前失敗或表現不好時，我會容易陷入負面情緒中，但現在我都告訴自己，好好準備一定能再站起來。對我來說，舉重往往就差在那1%的角度，不是成功就是失敗，接下來我會在各方面持續加強，期許自己拿下最終的勝利。」郭婞淳如此說道。

▲李智凱(左起)、郭婞淳、蔣淯安、張志豪化身UA戰隊登場亮相。（圖／記者季相儒攝）