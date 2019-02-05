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中職／主戰方克偉、林宥穎　古久保：之後是強肩捕手戴培峰

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▲富邦悍將戴培峰。（圖／中職提供）

▲富邦悍將戴培峰。（圖／中職提供）

記者劉峻誠／新北報導

富邦悍將過去沒有投捕教練，今年特別為一軍球員找來日籍的古久保健二，二軍也有前Lamigo桃猿捕手黃浩然擔任投捕教練，指導年輕捕手們正確的觀念以及訓練方式。

▲▼富邦U-18明日之星大賽，白隊戴培峰。（圖／記者林敬旻攝）

▲狀元戴培峰備受期待。（圖／記者林敬旻攝）

經過第一階段春訓的觀察，古久保健二表示，球季一開始還是會以方克偉、林宥穎爲主戰捕手，在這2人之後，他會優先想到戴培峰。

目前富邦有方克偉、林宥穎、張冠廷、蔡友達、蕭憶銘、曾慈恩、林志洋以及戴培峰等捕手，古久保健二表示，雖然時間很短，但他知道大家都有進步，不過目前還是以基礎訓練為主，所以無法看出每個人的特長，希望之後能透過比賽形式觀察，讓他更了解每個捕手的優勢。

古久保健二說：「看過去年的成績，應該還是會以方克偉、林宥穎為優先人選，之後誰要接是很重要的事，心裡已經有個底了。」

去年富邦狀元籤選擇戴培峰，古久保健二形容他是「強肩捕手」，他說：「他的臂力真的很強，在方克偉、林宥穎之後應該就會先想到他，也希望他現在先做基本的訓練，幾年之後站出來，成為富邦的主戰捕手。」

▲▼2019年富邦悍將春訓開訓儀式-古久保健二。（圖／記者黃克翔攝）

▲古久保健二。（圖／記者黃克翔攝）

富邦一二軍都有投捕教練，古久保健二與黃浩然每天都會溝通，觀念也相同，有一致性的想法、教法，因此未來即使球季開打，一二軍必須要分開練習，他們兩人也不會有不同的教法。

關鍵字： 富邦悍將中職捕手
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