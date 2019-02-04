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富邦洋投3本柱　羅力、伍鐸穩定耐投！搭配速球派索沙

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▲ 羅力。（圖／記者李毓康攝）

▲ 羅力。（圖／記者李毓康攝）

記者劉峻誠／綜合報導

富邦悍將今年續約洋投羅力、伍鐸，再找來有大聯盟、韓職經驗，最快球速可以達到159公里，均速150公里的索沙，讓富邦在先發戰力表現上，完全沒有後顧之憂，可說是今年中職4隊最強洋投3本柱。

羅力生涯累計154場出賽，投了970.2局，拿下72勝41敗，生涯防禦率3.26。只要再拿下4勝，就能追平前兄弟洋投風神，成為中職史上第2多勝的洋投、第7多勝投手；且今年只要羅力身體狀況無恙，也能達到中職生涯1000局投球，史上第14人，且是除了潘威倫外，現役唯一一人，（現役第3王鏡銘生涯720.2局）。

▲▼富邦悍將羅力。（圖／記者李毓康攝）

▲富邦悍將羅力。（圖／記者李毓康攝）

羅力過去6年都投出相當穩定的成績，連續5年都拿下雙位數勝投，是潘威倫、勇壯之後史上第3人。且連續5季都投超過160局，各項數據都維持水準，2度拿下投手3冠王，4度三振王、3度勝投王、防禦率王，且2度奪金手套、2015至2017都是最佳10人。

去年羅力雖然一度遇到瓶頸，吞下4連敗，且無法壓制過去他擅長對付的統一，但在球季後半段調整回來，以單季10勝8敗，防禦率3.47，157次奪三振收尾。今年將滿35歲的羅力，只要能繼續維持穩定，且一樣耐投，創下屬於自己的中職紀錄不是問題，更能幫助富邦拿下更好的成績。

▲▼富邦悍將伍鐸。（圖／記者李毓康攝）

▲富邦悍將伍鐸。（圖／記者李毓康攝）

伍鐸待在中職4個球季，2017及2018年的完整球季中，他拿下27勝18敗成績，兩年都投170局左右，絕對是個能夠被稱為王牌的投手。即便去年下半季一開始就吞下5連敗，但最終仍以14勝之姿拿下勝投王。

伍鐸2017年待在兄弟，一整年投了26場先發、173.2局，去年來到富邦，為富邦貢獻27場先發、169局，連續2年都是聯盟最多場先發、投最多局的投手。

▲韓職LG雙子投手索沙。（圖／翻攝LG雙子官方臉書）

▲索沙。（圖／翻攝LG雙子官方臉書）

索沙去年待在戰績韓職第10、勝率不到5成的LG雙子，但他仍然繳出9勝9敗，防禦率3.52的優異成績。在韓職7年期間，索沙共投了1197局，在雙子4年都投超過180局，2016年更是單季199局投球。

重要的是，索沙所待的球隊都不是戰績、守備很好的隊伍，但每年都維持一定水準，7年下來拿下68勝60敗，防禦率4.32的成績。球速上，索沙均速150公里，且相當耐投，能在第9局照樣飆出159公里速球。

過去2年富邦都想盡辦法找最好洋投助陣，但始終無法湊齊最強洋投3本柱，2017年只有羅力較穩定，去年雖然找來前統一王牌布魯斯、兄弟王牌伍鐸，但布魯斯來到富邦似乎無法適應，在季中就以20場先發、2勝9敗，防禦率5.72的成績離隊。

今年富邦擁有2名長期待在中職，並繳出穩定成績、耐投的投手，就看索沙能否適應台灣環境，並且跟著羅力、伍鐸一同扛下3本柱封號，搭配富邦本土戰力，一同為富邦打下好成績。

關鍵字： 富邦悍將中職洋投
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