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中職／球迷聚焦悍將球員　富邦產品銷售TOP3

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▲富邦悍將胡金龍。（圖／記者林敬旻攝）

▲富邦悍將胡金龍。（圖／記者林敬旻攝）

記者劉峻誠／新北報導

富邦悍將2018年的商品銷售量較2017年成長7成，但究竟什麼商品是富邦球迷的最愛呢？

富邦接受義大犀牛，2年下來有許多產品，每一項都備受喜愛，包含運動襪、球衣、球帽、三角旗、大學TEE、帽TEE、棒球夾克外套、運動棉褲、杯子、鑰匙圈、水壺、毛巾、加油棒、紀念球以及各式文具等。

富邦球團統計，在所有產品之中，銷售最好的還是球迷版的球衣，接下來就是有球員背號的T-shirt，緊接著是以球隊大寫Ｇ為標示的球帽。

行銷業務部長劉炳良表示，富邦推出的商品很多，但球迷最主要聚焦的部分還是在球員，因此球員相關產品銷售量最好，最主要的銷售產品是球衣，包含主場、客場球衣、假日版球衣、主題日球衣，這些都是銷售主力。

另外，有球員背號的T-shirt以及印有隊徽的球帽材質都相當好，因此也是進場時，時常會看到球迷身上有的基本配備。

網路部分，近期銷售表現最好的是售價1950元的2018球迷版寶藍色球衣，接下來是售價1150元的The North深藍色大學TEE、售價2450元的正體隊名棒球夾克，而Hello Kitty聯名產品、女孩日的天使綠相關產品也有很好的銷售表現。

銷售量TOP1-2018球迷版寶藍色球衣
為富邦悍將2018年所穿的球衣球迷版，這個精緻貼布繡短袖開襟球衣上印有包含隊名、隊徽、北方王者徽章等，讓球迷進入球場，與球員穿上相同的衣服，展現北方霸主臂章團結之心。

▲富邦悍將產品。（圖／MOMO購物網）

▲2018球迷版寶藍色球衣。（圖／MOMO購物網）

銷售量TOP2 -The North深藍色大學TEE
正面印有大大的THE NORTH，再再顯示富邦與球迷想要稱霸北方的決心，而穿起純棉布料的大學TEE，觸覺相當柔軟，穿起來相當舒適。外觀上，螺紋的腕秀也展現出運動氣質感。

▲富邦悍將產品。（圖／MOMO購物網）

▲The North深藍色大學TEE。（圖／MOMO購物網）

銷售量TOP3-正體隊名棒球夾克
胸前印有正體隊名貼布繡，四合扣設計，讓穿脫變得更輕鬆。外觀上，簡單卻又不失潮流，讓球迷即使在非球賽時間穿上，也展現出屬於自己的個人魅力。

▲富邦悍將產品。（圖／MOMO購物網）

▲正體隊名棒球夾克。（圖／MOMO購物網）

關鍵字： 富邦悍將中職新莊球場
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