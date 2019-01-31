12強教練4月前出爐！吳志揚：中職主辦就不會是常任總教練

▲中華職棒吳志揚會長。（圖／記者屠惠剛攝）



記者劉峻誠／台北報導

中華職棒31日與棒協簽署協議書，針對2019的世界12強賽事主辦權、以及組、訓、參賽權利進行協議，12強賽事由中職主導、組織、訓練、參賽，但辦比賽部分仍由棒協負責，不過未來將會是中職負責所有的一級賽事工作，談到總教練選擇，中職會長吳志揚說：「如果是中職主辦就不會是常任總教練。」

過去時常在討論，台灣是否必須像日韓一樣，為國際賽選出一名專任的長期國家隊總教練，但中職許多教練認為，專任教練可能無法在比賽場上做出極快的反應，也比較不熟悉中職球員及能力。

吳志揚說：「因為是我們主辦，所以會比過去早選出總教練，不會到比賽前2個月才選出來，但如果是我們主辦，就不會是常任總教練。」

針對總教練人選，吳志揚表示，還需要根據帶兵狀況、心理素質決定，最終由4球團共同決定，由誰來擔任12強教練。

未來中職主導國際一級賽事「組、訓、辦比賽、參加比賽」權利，但必須要有回饋基層的辦法，而棒協必須無條件幫忙申請與授權「CT」使用權利，非一級賽事由棒協主導，中職在不影響戰力情況下，必須全力支援球員參賽，吳志揚說：「這次亞運雖然還沒簽署協議，但大家還是協議派8人支援」。

