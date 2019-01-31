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12強仍由棒協辦　中職辦比賽最快要等到2020

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▲▼教育部體育署 中華職棒 中華棒協 合作協議書簽署記者會 中華職棒吳志揚會長。（圖／記者屠惠剛攝）

▲中華職棒吳志揚會長。（圖／記者屠惠剛攝）

記者劉峻誠／台北報導

中職與棒協31日簽署協議書，未來中華隊的組訓賽權利交由中職負責，不過今年世界12強的辦比賽資格仍由棒協負責，至於中職何時才能取得辦比賽資格？至少必須要等到2020的奧運資格賽或者經典賽資格賽。

由於世界12強的是世界棒壘總會底下的比賽，因此棒協認為主辦單位仍應是自己，且今年就要舉辦比賽，因此最終協議結果，在辦比賽這件事上，今年還是交給棒協負責。

中職會長吳志揚表示，目前僅討論世界12強的責任分配，以及未來一級賽事（奧運、世界12強、經典賽以及其資格賽）將由中職主導「組、訓、賽」，吳志揚強調：「賽包含參賽、辦比賽」。

不過明年棒協極力爭取到世界12強以及奧運資格賽在台灣舉辦，所以到底最後由誰負責？吳志揚說：「奧運資格賽部分還沒談，但在選訓委員會開始運作之後，氣氛很好就可以談，我想由我們主導參賽，我們有辦的正當性。」

因此中職要主導國際一級賽事的正式時間，可能就是2020的奧運資格賽，或者必須要到經典賽資格賽。

2020以後，中職主導國際一級賽事「組、訓、辦比賽、參加比賽」權利，但必須要有回饋基層的辦法，而棒協必須無條件幫忙申請與授權「CT」使用權利，非一級賽事由棒協主導，中職在不影響戰力情況下，必須全力支援球員參賽，吳志揚說：「這次亞運雖然還沒簽署協議，但大家還是協議派8人支援」。
 

關鍵字： 棒協中職辜仲諒世界12強
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