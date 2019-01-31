棒協、中職合作利潤如何分配　吳志揚：比例分配或定額

▲ 中華職棒吳志揚會長（左起）、體育署高俊雄署長、中華棒協辜仲諒理事長。（圖／記者屠惠剛攝）

記者劉峻誠／台北報導

為了把餅做大！讓台灣在國際賽取得佳績，組成最強的中華成棒代表隊，中職31日與棒協在體育署簽下合作協議，突破過去多年雙方互槓的情形，中職將負責2020以後國際賽事的組訓賽，棒協全力協助，至於未來利潤分配，吳志揚說：「可能採比例制或定額制。」

過去中職一直想取得辦比賽的權利，吳志揚也與4球團溝通，「到比辦比賽能不能也專心參加比賽」、「難道辦比賽一定賺錢嗎」等問題進行討論，中職4球團也不希望自己辛苦過後，但利益都是其他人拿，也想證明職業聯盟與球團有辦法辦好比賽，最後爭取到組訓賽權利，但必須要有回饋機制，未來若中職主辦比賽，必須要回饋基層。

不過今年世界12強仍由棒協主辦，因此棒協也必須要提出回饋球隊的辦法，不是只使用中職的球員而已，吳志揚說：「雙方都不會佔對方便宜。」

至於未來辦比賽可能有的回饋問題，吳志揚說：「回饋比例還在談，也有可能定額。」吳志揚認為，定額也好：「這樣才不會有互相要查多少，賠錢也要給人家，要不然按照比例會有很多意見。」

至於回饋比例或定額會不會不符合4隊期待，吳志揚直說：「不會啦！這我會負責，不滿意我們組隊時就多招商一點啊。」

這次會談成合作，吳志揚說：「辜理事長（辜仲諒）是商人，我是政治人物，我們互相妥協，一起把餅做大，讓利潤最大化，不要算得這麼清楚，要不然到時破局，大家都沒業績。」